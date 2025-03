Inštitút ľudských práv podporí Budapest Pride, Orbánov zákon považuje za nezmyselný

Sexuálna orientácia je vrodená charakteristika

Právo na pokojné zhromažďovanie je základným právom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najnovší zásah proti komunite LGBTQ

19.3.2025 (SITA.sk) - Budapest Pride sa uskutoční a zúčastnia sa na ňom aj ľudia zo Slovenska. Informoval o tom Inštitút ľudských práv (IĽP) . Ako IĽP pripomenul, maďarský parlament schválil v utorok 18. marca novelu zákona o zhromažďovaní, na základe ktorej sa zakazujú zhromaždenia propagujúce homosexualitu "Podľa servera telex.hu úprava z dielne vládnej strany Fidesz má za cieľ znemožniť konanie budapeštianskych pochodov Pride . Agentúra AP ho označuje za súčasť ťaženia premiéra Viktora Orbána proti LGBTI menšine," pripomenul IĽP.IĽP daný zákon považuje za nezmyselný, nevykonateľný a pripravuje solidárne aktivity na pomoc LGBTI ľuďom v Maďarsku. Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher upozornil, že sexuálna orientácia je vrodená charakteristika človeka, rovnako ako to, či je niekto ľavák alebo pravák, a teda jej propagácia tak nie je možná."Z tohto dôvodu sa nedá táto novela vzťahovať na Budapest Pride ani na žiadne iné podujatie na podporu ľudských práv LGBTI menšiny. Zjednodušene povedané, je to legislatívna norma bez vzťahu k realite. V tomto zmysle vyzývame všetkých, aby tvrdenia, že Budapest Pride je zakázaný, ignorovali a zúčastnili sa," vyhlásil Weisenbacher.Súčasne pripomenul slová eurokomisárky pre rovnosť Hadje Lahbibovej, že právo na pokojné zhromažďovanie je základným právom, ktoré treba obhajovať v celej EÚ . Komisár pre ľudské práva Rady Európy Michael O’Flaherty zase uviedol, že nový zákon, ktorý obmedzuje slobodu zhromažďovania je znepokojujúci a vyzval maďarského prezidenta Tamása Sulyoka , aby ho vetoval."Zvažujeme, v spolupráci s partnerskými mimovládkami v krajinách EÚ aj mimo nich, ako najefektívnejšie podporiť Budapest Pride a LGBTI ľudí v Maďarsku. Potrebujú našu solidaritu, je zjavné, že Viktor Orbán sa už ani len nehrá na demokrata rešpektujúceho ľudské práva a medzinárodné záväzky svojej vlády," dodal Weisenbacher s tým, že jednou z možností je organizovaná účasť ľudí z iných krajín, vrátane Slovenska."V závislosti od situácie by sme mohli zo Slovenska vyslať niekoľko autobusov alebo špeciálny vlak. V každom prípade na Budapest Pride pôjdeme, nenecháme sa zastrašiť," uzavrel Weisenbacher.Maďarskí zákonodarcovia v utorok 18. marca schválili návrh zákona, ktorého cieľom je zakázať každoročný Dúhový pochod. Kritici tento krok označili za najnovší zásah proti komunite LGBTQ v krajine. Zákon prešiel 199-členným Národným zhromaždením 136 hlasmi za a 27 proti. Opoziční politici narúšali hlasovanie krikom, zapaľovaním svetlíc a hraním starej hymny Sovietskeho zväzu.Novelu zákona o zhromažďovacom práve v pondelok predložila maďarská vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Podľa odôvodnenia legislatívy je cieľom novely zabezpečiť, aby sa v Maďarsku mohli konať len zhromaždenia, ktoré zohľadňujú právo detí na riadny telesný, duševný a mravný vývoj.Dúhové pochody sa desaťročia konali na Andrássyho triede v centre Budapešti. Šéf úradu maďarského premiéra Gergely Gulyás nedávno pre web 24.hu povedal, že budapeštiansky Dúhový pochod by sa tento rok v záujme ochrany detí mal konať na "uzavretom mieste" a nie na ulici v centre mesta ako v predchádzajúcich rokoch.