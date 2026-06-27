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27. júna 2026

Raši odlieta na NATO samit do Istanbulu. Potvrdí ukotvenie Slovenska v aliancii a možno sa stretne aj Erdoganom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Istanbul Predseda parlamentu Samit NATO Turecky prezident

Poukáže aj na rastúce investície SR do modernizácie vlastných obranných kapacít. Predseda parlamentu



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27.6.2026 (SITA.sk) - Poukáže aj na rastúce investície SR do modernizácie vlastných obranných kapacít.


Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v nedeľu odlieta do Istanbulu. V pondelok 29. júna sa tam zúčastní na Parlamentnom samite NATO a vystúpi tam aj s oficiálnym prejavom, v ktorom potvrdí jednoznačné ukotvenie Slovenska v NATO. Poukáže aj na rastúce investície SR do modernizácie vlastných obranných kapacít.

Zapojenie do strategických diskusií


Zároveň bude apelovať aj na dôležitosť parlamentnej diplomacie a potrebu mierových riešení v čase, keď medzinárodný poriadok prechádza najmenej stabilným obdobím od konca studenej vojny.

Cieľom pracovnej cesty je zapojenie sa do strategických diskusií o transatlantickej bezpečnosti, obranných spôsobilostiach a formovaní novej bezpečnostnej agendy pred nadchádzajúcim júlovým aliančným samitom v Ankare.

„V súčasnom nestabilnom medzinárodnom prostredí, ktoré prechádza najhlbšou krízou od konca studenej vojny, keď je svet plný konfliktov a globálne inštitúcie zároveň čelia strate autority, je nanajvýš dôležité hovoriť o bezpečnostných otázkach. Svet ani si dnes nemôžu byť isté, čo nastane v období najbližších rokov, a či sa súčasné konflikty ďalej nerozšíria. Je preto kľúčové komunikovať aj na parlamentnej úrovni, lebo na konci dňa sú to práve národné parlamenty, ktoré schvaľujú rozpočty pre obranu,“ povedal Raši. Je podľa neho súčasne dôležité, aby Slovensko potvrdilo pozíciu zodpovedného spojenca, ktorý si plní záväzky.

Miera diplomacie


„Slovensko je jednoznačne ukotvené v NATO. V poslednom období veľmi veľa investujeme do našich obranných spôsobilostí, aby sme boli pripravení na všetky potenciálne scenáre vývoja bezpečnostných kríz vo svete,“ doplnil Raši. Prioritou podľa slov predsedu parlamentu zostáva mierová diplomacia.

„Ako krajina, ktorá má mnohé historické skúsenosti s vojnami, sa chceme za každých okolností vyhnúť eskaláciám a dôsledne presadzujeme pragmatické a mierové riešenia medzinárodných kríz,“ priblížil Raši pozíciu Slovenska, s ktorou pôjde do Istanbulu.

Účasť na samite je podľa neho súčasne dôležitou príležitosťou na prezentáciu priorít SR v medzinárodnej i bezpečnostnej oblasti a zároveň priestorom pre rozvoj bilaterálnych vzťahov v rámci parlamentnej diplomacie.

Oficiálny obed s tureckým prezidentom


„V Istanbule sa osobne stretnem s mnohými partnermi, s ktorými aj tu nadviažeme na naše spoločné témy z predchádzajúcich bilaterálnych stretnutí,“ informoval Raši. Kancelária Národnej rady SR priblížila, že oficiálny program predsedu parlamentu začína už v nedeľu 28. júna, no hlavná časť začne v pondelok 29. júna v priestoroch Dolmabahçe, kde Raši vystúpi so svojím prejavom.

Následne sa zúčastní na oficiálnom obede podávanom predsedom Veľkého národného zhromaždenia Turecka Numanom Kurtulmuşom, na ktorom sa očakáva aj prítomnosť tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana a prezidenta Parlamentného zhromaždenia NATO Marcosa Perestrella. Popoludní slovenská delegácia navštívi aj Národné technologické centrum Özdemira Bayraktara (Baykar Technologies), ktoré patrí k lídrom v oblasti inovácií a obranných technológií.


Zdroj: SITA.sk - Raši odlieta na NATO samit do Istanbulu. Potvrdí ukotvenie Slovenska v aliancii a možno sa stretne aj Erdoganom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Istanbul Predseda parlamentu Samit NATO Turecky prezident
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