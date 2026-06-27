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27. júna 2026
V kufri 46-ročného Austrálčana našli telo maloletého dievčaťa, muža zatkla thajská polícia
Tagy: Thajská polícia Vražda Zatknutie
Podozrivý, ktorý popiera svoju účasť na údajnom únose a vražde tínedžerky, bol zadržaný po výsluchu. Thajská polícia zatkla 46-ročného muža z Austrálie po tom, čo bolo v kufri nájdené telo ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Podozrivý, ktorý popiera svoju účasť na údajnom únose a vražde tínedžerky, bol zadržaný po výsluchu.
Thajská polícia zatkla 46-ročného muža z Austrálie po tom, čo bolo v kufri nájdené telo 17-ročnej dievčaťa, uviedli úrady.
Podozrivý, ktorý popiera svoju účasť na údajnom únose a vražde tínedžerky, bol zadržaný po výsluchu, povedal pre AFP policajný predstaviteľ z prímorského mesta Pattaya, ktorý si želal zostať v anonymite.
Vyšetrovatelia čakajú na výsledky pitvy a ďalšie dôkazy pred podaním obvinení, ktoré môžu zahŕňať únos dieťaťa, vraždu, ukrývanie tela a únos maloletého na sexuálne účely. Podľa správ médií bol podozrivý zadržaný v piatok na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, kde sa pokúšal kúpiť letenku do Perthu v Austrálii.
Záznamy z bezpečnostných kamier ukazujú, že podozrivý vo štvrtok skoro ráno vstúpil do bytu v rezorte Pattaya spolu s 17-ročnou thajskou dievčinou. Po niekoľkých hodinách vychádzal z budovy s veľkým čiernym kufrom, ktorý následne previezol na motorke.
Polícia našla kufor v piatok pri železničnej trati a vnútri objavila telo obete s príznakmi násilia, uviedol miestny web Pattaya News. Thajsko minulý mesiac výrazne skrátilo dobu bezvízového pobytu pre turistov po sérii vysokoprofilových zatknutí cudzincov pre drogové delikty, obchodovanie s ľuďmi a prevádzkovanie nelegálnych podnikov.
Zdroj: SITA.sk - V kufri 46-ročného Austrálčana našli telo maloletého dievčaťa, muža zatkla thajská polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Thajská polícia zatkla 46-ročného muža z Austrálie po tom, čo bolo v kufri nájdené telo 17-ročnej dievčaťa, uviedli úrady.
Únos maloletého a ukrývanie tela
Podozrivý, ktorý popiera svoju účasť na údajnom únose a vražde tínedžerky, bol zadržaný po výsluchu, povedal pre AFP policajný predstaviteľ z prímorského mesta Pattaya, ktorý si želal zostať v anonymite.
Vyšetrovatelia čakajú na výsledky pitvy a ďalšie dôkazy pred podaním obvinení, ktoré môžu zahŕňať únos dieťaťa, vraždu, ukrývanie tela a únos maloletého na sexuálne účely. Podľa správ médií bol podozrivý zadržaný v piatok na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, kde sa pokúšal kúpiť letenku do Perthu v Austrálii.
????‼️An #Australian man, 46-year-old Simon Peter Carman has been arrested in connection with the murder of a 17-year-old #Thailand girl (nicknamed "Cake"). The victim, identified as Thanchanok Donhomlao (nicknamed "Nong Cake"), was found dead inside a suitcase near railway tracks… pic.twitter.com/tWdj1ekYO4
— African champion ???? (@membunnamdi1) June 27, 2026
Bezvízový pobyt
Záznamy z bezpečnostných kamier ukazujú, že podozrivý vo štvrtok skoro ráno vstúpil do bytu v rezorte Pattaya spolu s 17-ročnou thajskou dievčinou. Po niekoľkých hodinách vychádzal z budovy s veľkým čiernym kufrom, ktorý následne previezol na motorke.
Polícia našla kufor v piatok pri železničnej trati a vnútri objavila telo obete s príznakmi násilia, uviedol miestny web Pattaya News. Thajsko minulý mesiac výrazne skrátilo dobu bezvízového pobytu pre turistov po sérii vysokoprofilových zatknutí cudzincov pre drogové delikty, obchodovanie s ľuďmi a prevádzkovanie nelegálnych podnikov.
Zdroj: SITA.sk - V kufri 46-ročného Austrálčana našli telo maloletého dievčaťa, muža zatkla thajská polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Thajská polícia Vražda Zatknutie
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