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27. júna 2026

V kufri 46-ročného Austrálčana našli telo maloletého dievčaťa, muža zatkla thajská polícia


Tagy: Thajská polícia Vražda Zatknutie

Podozrivý, ktorý popiera svoju účasť na údajnom únose a vražde tínedžerky, bol zadržaný po výsluchu. Thajská polícia zatkla 46-ročného muža z Austrálie po tom, čo bolo v kufri nájdené telo ...



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27.6.2026 (SITA.sk) - Podozrivý, ktorý popiera svoju účasť na údajnom únose a vražde tínedžerky, bol zadržaný po výsluchu.


Thajská polícia zatkla 46-ročného muža z Austrálie po tom, čo bolo v kufri nájdené telo 17-ročnej dievčaťa, uviedli úrady.

Únos maloletého a ukrývanie tela


Podozrivý, ktorý popiera svoju účasť na údajnom únose a vražde tínedžerky, bol zadržaný po výsluchu, povedal pre AFP policajný predstaviteľ z prímorského mesta Pattaya, ktorý si želal zostať v anonymite.

Vyšetrovatelia čakajú na výsledky pitvy a ďalšie dôkazy pred podaním obvinení, ktoré môžu zahŕňať únos dieťaťa, vraždu, ukrývanie tela a únos maloletého na sexuálne účely. Podľa správ médií bol podozrivý zadržaný v piatok na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, kde sa pokúšal kúpiť letenku do Perthu v Austrálii.


Bezvízový pobyt


Záznamy z bezpečnostných kamier ukazujú, že podozrivý vo štvrtok skoro ráno vstúpil do bytu v rezorte Pattaya spolu s 17-ročnou thajskou dievčinou. Po niekoľkých hodinách vychádzal z budovy s veľkým čiernym kufrom, ktorý následne previezol na motorke.

Polícia našla kufor v piatok pri železničnej trati a vnútri objavila telo obete s príznakmi násilia, uviedol miestny web Pattaya News. Thajsko minulý mesiac výrazne skrátilo dobu bezvízového pobytu pre turistov po sérii vysokoprofilových zatknutí cudzincov pre drogové delikty, obchodovanie s ľuďmi a prevádzkovanie nelegálnych podnikov.


Zdroj: SITA.sk - V kufri 46-ročného Austrálčana našli telo maloletého dievčaťa, muža zatkla thajská polícia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Thajská polícia Vražda Zatknutie
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