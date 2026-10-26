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26. októbra 2026
Zahraničná politika založená na spojenectve s Ruskom zlyháva. Dôkazom je Orbán aj Vučić, tvrdia liberáli – VIDEO
Tagy: bývalý maďarský premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky Rusko Srbský prezident voľba zo zahraničia Voľby v Srbsku
Strana Sloboda a Solidarita zároveň kritizuje premiéra Fica, ktorý týždeň pred srbskými voľbami opustil rokovanie Európskej rady, aby išiel podporiť Vučića v predvolebnej kampani. Zahraničná ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita zároveň kritizuje premiéra Fica, ktorý týždeň pred srbskými voľbami opustil rokovanie Európskej rady, aby išiel podporiť Vučića v predvolebnej kampani.
Zahraničná politika založená na spojenectve s Ruskom zlyháva. Podľa liberálov sa to ukázalo aj v prípade srbského prezidenta Aleksandara Vučića, ktorý prehral voľby aj napriek masívnej podpore z Moskvy.
Strana Sloboda a Solidarita zároveň kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý týždeň pred srbskými voľbami opustil rokovanie Európskej rady, aby išiel podporiť Vučića v predvolebnej kampani.
Liberáli varujú pred dôsledkami jeho zahraničnej politiky pre bezpečnosť Slovenska a zároveň upozorňujú aj na podobnosti medzi Ficovou a Vučićovou politikou. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) kritizuje, že Fico odišiel z minulotýždňového rokovania Európskej rady v čase, keď sa rokovalo o obrane a bezpečnosti, migrácií a o situácii na Blízkom východe.
„Namiesto toho odcestoval do Srbska podporiť Vučića v predvolebnej kampani. Aký slovenský záujem sledoval Fico, keď opustil rokovanie Európskej rady, aby pomohol srbskému prezidentovi znovu získať moc? Žiadny. Opäť uprednostnil podporu ruského posluhovača pred záujmami Slovenska,“ upozornila Marcinková.
Zároveň pripomenula udalosti z Báčskeho Petrova z augusta minulého roka, kde počas výstavy čelila slovenská menšina útokom zo strany priaznivcov a straníkov Vučićovej strany. Premiér sa Slovákov v Srbsku nezastal a podľa Marcinkovej celú situáciu zľahčoval.
Poslankyňa upozornila, že Fico si berie to najhoršie z Vučićovej politiky aj na Slovensko. V tomto zmysle Marcinková poukázala aj na obmedzovanie možnosti voliť zo zahraničia. Je tu podľa nej jasná snaha súčasnej vlády sťažiť Slovákom v zahraničí možnosť rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny.
Poslankyňa upozornila, že podobnú situáciu zažili aj Srbi v Bratislave, ktorí pod zámienkou rekonštrukcie srbskej ambasády nemohli voliť a museli cestovať do Viedne. Jedna volička podľa slov Marcinkovej čakala v chladnom počasí v rade až šesť hodín. Vyzdvihla, že odhodlanie Srbov zmeniť budúcnosť svojej krajiny je obdivuhodné.
„Veľmi si želám, aby to, čo dokázali oni, že zmenili smerovanie svojej krajiny, dokázali aj slovenskí občania,“ doplnila poslankyňa. Ivan Novotný (SaS) podotkol, že Vučić prehral voľby aj napriek veľkej podpore z Moskvy a vlastného korupčného aparátu.
Výsledok volieb v Srbsku tak podľa neho ukázal zlyhanie zahraničnej politiky založenej na spojenectve s Ruskom. Rovnakú politiku viedol aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý tiež vo voľbách prehral. Podľa Novotného má takú politiku aj Fico.
„Putin prehráva v Európe a stráca svojich spojencov. Preto je pre celý Kremeľ teraz veľmi dôležité, aby nestratil aj Roberta Fica,“ myslí si Novotný. Zároveň upozornil aj na aktuálnu návštevu šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) v Moskve.
Novotný sa domnieva, že cieľom takýchto rokovaní je zvýšenie počtu ruských agentov s diplomatickým krytím na Slovensku, tak, aby si Putin zabezpečil operačné schopnosti na území schengenu a zároveň nestratil posledného spojenca v Európe.
Novotný zároveň kritizuje, že politika ústupkov Rusku a strašenia vojnou, ktorú robí slovenský premiér, nezabezpečí mier, ale oslabí európsku jednotu. Tá je však podľa liberálov kľúčová pre bezpečnosť Slovenska.
„On si falošne myslí, že keď dá Putinovi to, čo chce, že mu dá diplomatov v Bratislave, zvýši tým bezpečnosť Slovenska. Je to hlboký omyl. My chceme mier a vieme, že ho zabezpečíme iba jednotnou a silnou Európou,“ uzavrel Novotný.
Zdroj: SITA.sk - Zahraničná politika založená na spojenectve s Ruskom zlyháva. Dôkazom je Orbán aj Vučić, tvrdia liberáli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zahraničná politika založená na spojenectve s Ruskom zlyháva. Podľa liberálov sa to ukázalo aj v prípade srbského prezidenta Aleksandara Vučića, ktorý prehral voľby aj napriek masívnej podpore z Moskvy.
Strana Sloboda a Solidarita zároveň kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý týždeň pred srbskými voľbami opustil rokovanie Európskej rady, aby išiel podporiť Vučića v predvolebnej kampani.
Odchod z rokovania Európskej rady
Liberáli varujú pred dôsledkami jeho zahraničnej politiky pre bezpečnosť Slovenska a zároveň upozorňujú aj na podobnosti medzi Ficovou a Vučićovou politikou. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) kritizuje, že Fico odišiel z minulotýždňového rokovania Európskej rady v čase, keď sa rokovalo o obrane a bezpečnosti, migrácií a o situácii na Blízkom východe.
„Namiesto toho odcestoval do Srbska podporiť Vučića v predvolebnej kampani. Aký slovenský záujem sledoval Fico, keď opustil rokovanie Európskej rady, aby pomohol srbskému prezidentovi znovu získať moc? Žiadny. Opäť uprednostnil podporu ruského posluhovača pred záujmami Slovenska,“ upozornila Marcinková.
Obmedzenie možnosti voliť zo zahraničia
Zároveň pripomenula udalosti z Báčskeho Petrova z augusta minulého roka, kde počas výstavy čelila slovenská menšina útokom zo strany priaznivcov a straníkov Vučićovej strany. Premiér sa Slovákov v Srbsku nezastal a podľa Marcinkovej celú situáciu zľahčoval.
Poslankyňa upozornila, že Fico si berie to najhoršie z Vučićovej politiky aj na Slovensko. V tomto zmysle Marcinková poukázala aj na obmedzovanie možnosti voliť zo zahraničia. Je tu podľa nej jasná snaha súčasnej vlády sťažiť Slovákom v zahraničí možnosť rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny.
Poslankyňa upozornila, že podobnú situáciu zažili aj Srbi v Bratislave, ktorí pod zámienkou rekonštrukcie srbskej ambasády nemohli voliť a museli cestovať do Viedne. Jedna volička podľa slov Marcinkovej čakala v chladnom počasí v rade až šesť hodín. Vyzdvihla, že odhodlanie Srbov zmeniť budúcnosť svojej krajiny je obdivuhodné.
Zlyhanie zahraničnej politiky
„Veľmi si želám, aby to, čo dokázali oni, že zmenili smerovanie svojej krajiny, dokázali aj slovenskí občania,“ doplnila poslankyňa. Ivan Novotný (SaS) podotkol, že Vučić prehral voľby aj napriek veľkej podpore z Moskvy a vlastného korupčného aparátu.
Výsledok volieb v Srbsku tak podľa neho ukázal zlyhanie zahraničnej politiky založenej na spojenectve s Ruskom. Rovnakú politiku viedol aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý tiež vo voľbách prehral. Podľa Novotného má takú politiku aj Fico.
„Putin prehráva v Európe a stráca svojich spojencov. Preto je pre celý Kremeľ teraz veľmi dôležité, aby nestratil aj Roberta Fica,“ myslí si Novotný. Zároveň upozornil aj na aktuálnu návštevu šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) v Moskve.
Zvýšenie počtu ruských agentov
Novotný sa domnieva, že cieľom takýchto rokovaní je zvýšenie počtu ruských agentov s diplomatickým krytím na Slovensku, tak, aby si Putin zabezpečil operačné schopnosti na území schengenu a zároveň nestratil posledného spojenca v Európe.
Novotný zároveň kritizuje, že politika ústupkov Rusku a strašenia vojnou, ktorú robí slovenský premiér, nezabezpečí mier, ale oslabí európsku jednotu. Tá je však podľa liberálov kľúčová pre bezpečnosť Slovenska.
„On si falošne myslí, že keď dá Putinovi to, čo chce, že mu dá diplomatov v Bratislave, zvýši tým bezpečnosť Slovenska. Je to hlboký omyl. My chceme mier a vieme, že ho zabezpečíme iba jednotnou a silnou Európou,“ uzavrel Novotný.
Zdroj: SITA.sk - Zahraničná politika založená na spojenectve s Ruskom zlyháva. Dôkazom je Orbán aj Vučić, tvrdia liberáli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalý maďarský premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Opozícia Premiér Slovenskej republiky Rusko Srbský prezident voľba zo zahraničia Voľby v Srbsku
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