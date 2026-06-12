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12. júna 2026
Raši prijal predsedníčku EP Metsolovú, rokovali o budúcom rozpočte Únie, eurofondoch aj konkurencieschopnosti – FOTO
Tagy: Automobilový priemysel Ceny energií Eurozóna Konkurenciaschopnosť predseda Národnej rady SR Predsedníčka Európskej komisie (EK)
Oficiálne bilaterálne stretnutie nadviazalo na ich spoločné rokovanie v Bruseli z novembra minulého roka. Predseda Národnej rady ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Oficiálne bilaterálne stretnutie nadviazalo na ich spoločné rokovanie v Bruseli z novembra minulého roka.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v piatok prijal v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú. Oficiálne bilaterálne stretnutie nadviazalo na ich spoločné rokovanie v Bruseli z novembra minulého roka a potvrdilo rastúcu dynamiku slovenskej parlamentnej diplomacie.
Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovať kľúčové výzvy pred novým rozpočtovým obdobím a zadefinovať spoločné priority v oblastiach Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034. Témami stretnutia bola aj európska konkurencieschopnosť, automobilový priemysel, energetika, rozširovanie EÚ a revízie Európskeho volebného aktu prostredníctvom inštitútu proxy voting.
Raši v úvode rokovania uviedol, že pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO je trvalé a ako členovia eurozóny a schengenu sme hlboko integrovaní v samotnom jadre európskych štruktúr.
„Únia pre nás znamená vyše 20 rokov možností pracovať, študovať a podnikať v EÚ, pričom výsledky hovoria samé za seba. Od nášho vstupu v roku 2004 sme z európskych fondov získali viac ako 25,6 miliardy eur, ktoré išli priamo do našich škôl, nemocníc, ciest či vzdelania, vďaka čomu naše HDP na obyvateľa stúplo z pôvodných 59 percent na dnešných viac ako 76 percent európskeho priemeru a priemerné mzdy našich ľudí vzrástli o viac ako 170 percent,“ povedal Raši.
Ústrednou témou rozhovorov bol pripravovaný rozpočet Európskej únie. Raši s Metsolovou sa zhodli na tom, že Únia potrebuje silný, predvídateľný a včas schválený rozpočet, pretože akékoľvek zdržanie by priamo ohrozilo projekty v slovenských regiónoch. „Nový rozpočet Európskej únie pre nás nesmie byť len administratívnym dokumentom, ale musí garantovať, že prostriedky na kohéziu zostanú zachované a nebudú krátené v prospech iných programov. Naše regióny potrebujú stabilitu a rovnako naši farmári si zaslúžia férové podmienky, aby sme dokázali dlhodobo zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a predovšetkým stabilné ceny potravín pre našich občanov. Nedovolíme, aby slovenské poľnohospodárstvo ťahalo v európskej súťaži za kratší koniec,“ povedal Raši.
Partneri sa v rámci spoločnej diskusie venovali aj akútnemu problému klesajúcej konkurencieschopnosti EÚ, z ktorej každý deň odchádza miliarda eur do Číny. Predseda parlamentu pri tejto príležitosti otvoril aj otázku ochrany nášho automobilového priemyslu, keďže tento sektor, ktorý tvorí 10 percent slovenského HDP a zamestnáva vyše 250-tisíc ľudí, predstavuje chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky. Raši dôrazne upozornil na nutnosť prehodnotenia doterajších prísnych regulácií Bruselu.
„Veľmi oceňujem, že Európsky parlament pod vedením pani predsedníčky začína pristupovať k prechodu na novú mobilitu omnoho pragmatickejšie a upúšťa od striktného zákazu spaľovacích motorov po roku 2035. Musíme presadzovať princíp technologickej neutrality, pretože len tak dokážeme ochrániť štvrť milióna pracovných miest na Slovensku a udržať konkurencieschopnosť celej našej krajiny na globálnom trhu,“ zdôraznil šéf slovenského parlamentu.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas návštevy Bratislavy zdôraznila silné väzby medzi Slovenskom a Európou. Vyzdvihla európsky automobilový priemysel ako symbol inovácie, priemyselnej vyspelosti a technologickej excelentnosti. Zdôraznila, že úspech Európy závisí od schopnosti premieňať potenciál na konkrétne výsledky, ktoré zlepšujú život ľudí, zvyšujú ich bezpečnosť a prinášajú spravodlivejšie a jednoduchšie podmienky pre život.
Vo svojom vystúpení predstavila hlavné priority, medzi ktoré patrí konkurencieschopnosť Európy. Podľa nej má Európa silný jednotný trh, talentovaných ľudí aj značný potenciál, ktorý je potrebné naplno využiť. Európsky parlament sa preto sústreďuje na znižovanie zbytočnej byrokracie, podporu podnikania, a diverzifikáciu energetických zdrojov s cieľom znížiť ceny energií. Ďalšou prioritou je bezpečnosť v súvislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine a rastúcou nepredvídateľnosťou medzinárodného prostredia.
V závere spomenula historické rozhodnutie Rady EÚ, ktoré umožní poslankyniam Európskeho parlamentu hlasovať na diaľku počas tehotenstva alebo po narodení dieťaťa. Ide o zmenu, na ktorú sa čakalo 47 rokov. Teraz je potrebná ratifikácia zo strany všetkých členských štátov. Metsolová vyzvala Slovensko, aby tento krok podporilo, a označila ho za príležitosť priniesť konkrétnu pozitívnu zmenu pre ženy v politike.
„Túto dôležitú iniciatívu pani predsedníčky podporujem, pretože rodičovstvo nikdy nesmie byť prekážkou pre aktívny výkon mandátu či politickú prácu. Pokiaľ ide o zavedenie tohto princípu do našej domácej praxe, budem pozorne sledovať, ako bude celá implementácia tohto zákona reálne fungovať v európskych štruktúrach. Počkám si na odborné stanoviská kľúčových európskych výborov a na základe týchto praktických skúseností uvidíme, či nám tento model pomôže prekonať legislatívne alebo politické bariéry a predsudky aj u nás doma na Slovensku,“ vyjadril sa Raši.
Metsolová sa v piatok stretne aj s predsedom vlády Robertom Ficom a prezidentom Petrom Pellegrinim.
Zdroj: SITA.sk - Raši prijal predsedníčku EP Metsolovú, rokovali o budúcom rozpočte Únie, eurofondoch aj konkurencieschopnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v piatok prijal v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú. Oficiálne bilaterálne stretnutie nadviazalo na ich spoločné rokovanie v Bruseli z novembra minulého roka a potvrdilo rastúcu dynamiku slovenskej parlamentnej diplomacie.
Kľúčové výzvy
Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovať kľúčové výzvy pred novým rozpočtovým obdobím a zadefinovať spoločné priority v oblastiach Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034. Témami stretnutia bola aj európska konkurencieschopnosť, automobilový priemysel, energetika, rozširovanie EÚ a revízie Európskeho volebného aktu prostredníctvom inštitútu proxy voting.
Raši v úvode rokovania uviedol, že pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO je trvalé a ako členovia eurozóny a schengenu sme hlboko integrovaní v samotnom jadre európskych štruktúr.
„Únia pre nás znamená vyše 20 rokov možností pracovať, študovať a podnikať v EÚ, pričom výsledky hovoria samé za seba. Od nášho vstupu v roku 2004 sme z európskych fondov získali viac ako 25,6 miliardy eur, ktoré išli priamo do našich škôl, nemocníc, ciest či vzdelania, vďaka čomu naše HDP na obyvateľa stúplo z pôvodných 59 percent na dnešných viac ako 76 percent európskeho priemeru a priemerné mzdy našich ľudí vzrástli o viac ako 170 percent,“ povedal Raši.
Rozpočet Európskej únie
Ústrednou témou rozhovorov bol pripravovaný rozpočet Európskej únie. Raši s Metsolovou sa zhodli na tom, že Únia potrebuje silný, predvídateľný a včas schválený rozpočet, pretože akékoľvek zdržanie by priamo ohrozilo projekty v slovenských regiónoch. „Nový rozpočet Európskej únie pre nás nesmie byť len administratívnym dokumentom, ale musí garantovať, že prostriedky na kohéziu zostanú zachované a nebudú krátené v prospech iných programov. Naše regióny potrebujú stabilitu a rovnako naši farmári si zaslúžia férové podmienky, aby sme dokázali dlhodobo zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a predovšetkým stabilné ceny potravín pre našich občanov. Nedovolíme, aby slovenské poľnohospodárstvo ťahalo v európskej súťaži za kratší koniec,“ povedal Raši.
Partneri sa v rámci spoločnej diskusie venovali aj akútnemu problému klesajúcej konkurencieschopnosti EÚ, z ktorej každý deň odchádza miliarda eur do Číny. Predseda parlamentu pri tejto príležitosti otvoril aj otázku ochrany nášho automobilového priemyslu, keďže tento sektor, ktorý tvorí 10 percent slovenského HDP a zamestnáva vyše 250-tisíc ľudí, predstavuje chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky. Raši dôrazne upozornil na nutnosť prehodnotenia doterajších prísnych regulácií Bruselu.
„Veľmi oceňujem, že Európsky parlament pod vedením pani predsedníčky začína pristupovať k prechodu na novú mobilitu omnoho pragmatickejšie a upúšťa od striktného zákazu spaľovacích motorov po roku 2035. Musíme presadzovať princíp technologickej neutrality, pretože len tak dokážeme ochrániť štvrť milióna pracovných miest na Slovensku a udržať konkurencieschopnosť celej našej krajiny na globálnom trhu,“ zdôraznil šéf slovenského parlamentu.
Silný jednotný trh
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas návštevy Bratislavy zdôraznila silné väzby medzi Slovenskom a Európou. Vyzdvihla európsky automobilový priemysel ako symbol inovácie, priemyselnej vyspelosti a technologickej excelentnosti. Zdôraznila, že úspech Európy závisí od schopnosti premieňať potenciál na konkrétne výsledky, ktoré zlepšujú život ľudí, zvyšujú ich bezpečnosť a prinášajú spravodlivejšie a jednoduchšie podmienky pre život.
Vo svojom vystúpení predstavila hlavné priority, medzi ktoré patrí konkurencieschopnosť Európy. Podľa nej má Európa silný jednotný trh, talentovaných ľudí aj značný potenciál, ktorý je potrebné naplno využiť. Európsky parlament sa preto sústreďuje na znižovanie zbytočnej byrokracie, podporu podnikania, a diverzifikáciu energetických zdrojov s cieľom znížiť ceny energií. Ďalšou prioritou je bezpečnosť v súvislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine a rastúcou nepredvídateľnosťou medzinárodného prostredia.
Zmena, na ktorú sa čakalo 47 rokov
V závere spomenula historické rozhodnutie Rady EÚ, ktoré umožní poslankyniam Európskeho parlamentu hlasovať na diaľku počas tehotenstva alebo po narodení dieťaťa. Ide o zmenu, na ktorú sa čakalo 47 rokov. Teraz je potrebná ratifikácia zo strany všetkých členských štátov. Metsolová vyzvala Slovensko, aby tento krok podporilo, a označila ho za príležitosť priniesť konkrétnu pozitívnu zmenu pre ženy v politike.
„Túto dôležitú iniciatívu pani predsedníčky podporujem, pretože rodičovstvo nikdy nesmie byť prekážkou pre aktívny výkon mandátu či politickú prácu. Pokiaľ ide o zavedenie tohto princípu do našej domácej praxe, budem pozorne sledovať, ako bude celá implementácia tohto zákona reálne fungovať v európskych štruktúrach. Počkám si na odborné stanoviská kľúčových európskych výborov a na základe týchto praktických skúseností uvidíme, či nám tento model pomôže prekonať legislatívne alebo politické bariéry a predsudky aj u nás doma na Slovensku,“ vyjadril sa Raši.
Metsolová sa v piatok stretne aj s predsedom vlády Robertom Ficom a prezidentom Petrom Pellegrinim.
Zdroj: SITA.sk - Raši prijal predsedníčku EP Metsolovú, rokovali o budúcom rozpočte Únie, eurofondoch aj konkurencieschopnosti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Automobilový priemysel Ceny energií Eurozóna Konkurenciaschopnosť predseda Národnej rady SR Predsedníčka Európskej komisie (EK)
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