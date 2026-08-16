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16. augusta 2026

Raši reagoval na tragédiu v Maďarsku, vodičov vyzval k opatrnosti


Tagy: Maďarský premiér Nehoda autobusu Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Tragická nehoda

Apeloval na nepodceňovanie únavy, odporúčal zastaviť, oddýchnuť si a prísť do cieľa neskôr. Predseda Národnej rady (NR) SR



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67e54fd11c1e0045809636 scaled 1 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Apeloval na nepodceňovanie únavy, odporúčal zastaviť, oddýchnuť si a prísť do cieľa neskôr.


Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) reagoval na nedeľnú tragickú nehodu poľského autobusu v Maďarsku. V príspevku na sociálnej sieti skonštatoval, že je to veľmi smutná správou a vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a veľa síl všetkým zraneným.

„Poďakovanie patrí maďarským záchranárom, hasičom, policajtom, lekárom a zdravotníkom, ktorí zasahovali na mieste a starajú sa o zranených. V takýchto chvíľach vidíme, aké dôležité sú ich profesionalita, nasadenie a ľudskosť,” napísal predseda slovenského parlamentu. Upozornil, že sme uprostred dovolenkového obdobia a mnohí ľudia cestujú stovky či tisíce kilometrov. Apeloval na nepodceňovanie únavy, odporúčal zastaviť, oddýchnuť si a prísť do cieľa neskôr. Raši tiež prízvukoval, že žiadna ušetrená hodina nestojí za haváriu, zranenie či tragické následky.

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„Tieto správy sa ma dotýkajú aj osobne. Dodnes mám v pamäti tragickú haváriu autobusu z môjho rodného mesta pri chorvátskom Gospići v roku 2008. Zahynulo pri nej 16 ľudí, medzi nimi aj môj kolega, a desiatky ľudí boli zranené. Nikdy nezabudnem ani na špičkovú starostlivosť a nasadenie chorvátskych lekárov a záchranárov,” poznamenal predseda NR SR. Ľuďom na dovolenkách poprial zaslúžený oddych a najmä bezpečný a šťastný návrat domov.


Poľský autobus sa v nedeľu nadránom prevrátil na diaľnici v Maďarsku, informoval o tom maďarský premiér Péter Magyar. Pri nehode zahynulo dvanásť ľudí zahynulo a najmenej desať ďalších utrpelo vážne zranenia.




Zdroj: SITA.sk - Raši reagoval na tragédiu v Maďarsku, vodičov vyzval k opatrnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský premiér Nehoda autobusu Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Tragická nehoda
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