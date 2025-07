Raši sa zúčastní na konferencii predsedov parlamentov v Ženeve, vystúpi s príhovorom a absolvuje aj sériu rokovaní

Raši plánuje vystúpiť s príhovorom

29.7.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa v utorok a v stredu zúčastní na 6. svetovej konferencii predsedov parlamentov vo švajčiarskej Ženeve.Hlavným cieľom jeho vystúpenia na tomto stretnutí parlamentných lídrov bude aktívne prispieť k diskusii o riešeniach súčasných kríz a posilniť úlohu parlamentov pri podpore demokracie, mieru a stability vo svete. Podujatie organizuje Medziparlamentná únia (MPÚ) v spolupráci s Organizáciou Spojených národov Richard Raši plánuje vystúpiť s príhovorom a absolvovať sériu bilaterálnych rokovaní. Hlavným posolstvom predsedu NR SR v rámci všeobecnej rozpravy na tému "Svet v nepokoji: parlamentná spolupráca a multilateralizmus pre mier, spravodlivosť a prosperitu pre všetkých" bude nevyhnutnosť posilnenia medzinárodnej spolupráce a dialógu.Raši počas svojho vystúpenia plánuje zdôrazniť, že pre Slovensko je multilateralizmus strategickou voľbou, z vlastnej historickej skúsenosti.V utorok popoludní sa predseda parlamentu zúčastní aj na panelovej diskusii zameranej na účasť žien a mládeže v politike. V rámci svojho príhovoru by mal predstaviť konkrétne slovenské projekty, ako sú parlamentné stáže pre vysokoškolákov alebo študentský modelový parlament, ktoré majú dlhoročnú tradíciu v Národnej rade SR."Posilnenie postavenia mládeže a žien nie je len prioritou, je to strategická investícia do našej demokratickejšej budúcnosti," zdôrazňuje v tejto súvislosti predseda parlamentu.Program predsedu NR SR v Ženeve zahŕňa aj dôležité bilaterálne stretnutia na posilnenie medziparlamentnej spolupráce."V dnešnom nepokojnom svete je parlamentná diplomacia dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Našou úlohou je hľadať cesty k dialógu a spolupráci, aby sme zaistili mier a prosperitu pre našich občanov. Práve s týmto cieľom cestujem do Ženevy, aby som na pôde Medziparlamentnej únie aktívne presadzoval záujmy Slovenskej republiky a prispel k hľadaniu spoločných riešení globálnych výziev," uviedol predseda NR SR Richard Raši pred odletom do Švajčiarska.