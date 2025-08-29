|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Denník - Správy
29. augusta 2025
Raši: SNP bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu. Odkaz povstania je stále živý
Slovenské národné povstanie (SNP) bolo protifašistické povstanie a bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu. V rámci svojho prejavu pri 81. výročia osláv to uviedol predseda
29.8.2025 (SITA.sk) - Slovenské národné povstanie (SNP) bolo protifašistické povstanie a bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu. V rámci svojho prejavu pri 81. výročia osláv to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). SNP podľa neho zmenilo dejiny Slovenska.
„Deň, keď sa náš národ rozhodol, že nebude stáť na strane bezprávia a násilia. Deň, keď Slováci povstali a ukázali svetu, že aj malý národ môže bojovať za svoju slobodu a stáť na strane víťazov v boji proti fašizmu," vyhlásil predseda NR SR.
Povstanie bolo podľa jeho slov aktom nesmiernej odvahy Slovákov, ktorý si treba pripomínať pravdivo a s pokorou. Zdôraznil tiež, že bolo súčasťou zápasu za demokraciu, slobodu a ľudskú dôstojnosť. Predseda parlamentu prízvukoval, že SNP nie je len jednou kapitolou v učebniciach dejepisu, ale príbehom celého národa, a teda musí ostať celonárodnou spomienkou a súčasťou našej identity. Odkaz povstania je podľa Rašiho slov stále živý a nie je to len prázdna fráza.
„Sloboda nie je samozrejmá a je potrebné si ju získať, vážiť si ju a obhajovať," uviedol s tým, že naša sloboda sa nerodila ľahko a tí, ktorí ju vybojovali, ju odovzdali ako dedičstvo ďalším generáciám. Raši sa v prejave spytoval sa, či naozaj robíme všetko pre to, aby sa dejiny v ich najkrutejšej podobe neopakovali, či robíme všetko pre to, aby nenávisť neovládla spoločnosť.
„Ozývame sa vtedy, keď sa nacistické pozdravy stávajú v niektorých mestách verejným pozdravom?" spýtal sa. Vystríhal aj pred nárastom extrémistických prejavov a nenávisti v spoločnosti, tak na Slovensku, ako aj vo svete. Vyzval na pozorné načúvanie, na pozorné vnímanie diania na sociálnych sieťach, v tomto smere spomenul, že ľudí neraz rozdeľujú.
Predseda NR SR sa obrátil aj na mladých ľudí, pre ktorých je SNP už veľmi vzdialené, no ovplyvňuje ich digitálny svet, kde „vyvstali noví kazatelia nenávisti“. Tí ale podľa Rašiho nenosia uniformy s hákovými krížmi, no spája ich šírenie nenávisti k vybranej skupine ľudí.
„Vidíme ľudí, ktorí urážajú ženy, a napriek tomu nachádzajú podporu u mnohých mladých ľudí. Vidíme politikov, ktorí sa pokojne hlásia k extrémistom, či diskutujú so zbraňou položenou na stole a hovoria, že to s politikou nemá nič spoločné a je to ich osobná vec," poukázal Raši. Položil otázku, aký signál to vysiela, a ku komu?
„Možno sa pýtate, čo má rok 1944 spoločné s vaším životom v súčasnosti," obrátil sa Raši na mladých. Odpoveď je podľa neho jednoduchá a je to úplne všetko.
Život v mieri a slobode nie je podľa slov šéfa parlamentu náhoda, ale výsledok obetí tých, ktorí počas povstania riskovali svoje životy, aby mladí ľudia mohli žiť v slobode.
„Majte na pamäti, že generácia vašich starých a prastarých rodičov mala odvahu postaviť sa zlu. A je dôležité tento odkaz živiť ďalej," apeloval. Spomenul niektorých politikov bičujúcich vášne v mene nenávisti, a dávajú tak príklad verejnosti. Pohár nenávisti v spoločnosti sa podľa Rašiho napĺňa a raz pretečie. Vyzval na to, aby sme nemlčali.
„Vždy pomenujme zlo, aj keď má dnes iné spôsoby, inak hovorí a inak sa oblieka," apeloval Raši. Vyzdvihol potrebu postaviť sa za demokraciu, slobodu a ľudskú dôstojnosť a povedať nie nenávisti a extrémizmu. „Sloboda má zmysel len vtedy, keď ju môže využívať každý," dodal.
