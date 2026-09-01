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01. septembra 2026

Vedúcou Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR sa stala Janette Šamová


Tagy: Justícia Kancelária Najvyššieho súdu SR Súdy

Šamová je právnička a odborníčka na ľudské zdroje. Skúsenosti získala v Národnej banke Slovenska, na ministerstve zdravotníctva aj v Slovenskej obchodnej inšpekcii. Nová predsedníčka



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670e3aa2769e0084388180 scaled 1 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Šamová je právnička a odborníčka na ľudské zdroje. Skúsenosti získala v Národnej banke Slovenska, na ministerstve zdravotníctva aj v Slovenskej obchodnej inšpekcii.


Nová predsedníčka Najvyššieho správneho súdu SR Monika Valašiková vymenovala k 1. septembru do funkcie vedúcej Kancelárie NSS SR Janette Šamovú. Ako informovala hovorkyňa súdu Marie Stracenská, Šamová je právnička a odborníčka v oblasti ľudských zdrojov, ktorá dlhodobo pôsobí na vedúcich manažérskych pozíciách vo verejnom a v štátnom sektore.

„Šamová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Profesijne sa zamerala na riadenie ľudských zdrojov, pracovno-právne vzťahy a rozvoj zamestnancov,“ uviedla hovorkyňa.


Janette Šamová významnú časť svojej kariéry pôsobila v Národnej banke Slovenska, kde viedla odbor riadenia ľudských zdrojov, neskôr vykonávala funkciu výkonnej riaditeľky pre právne služby a ľudské zdroje. Pôsobila tiež na Ministerstve zdravotníctva SR, kde mala v pôsobnosti riadenie osobného úradu, a rovnako aj v Slovenskej obchodnej inšpekcii.




Zdroj: SITA.sk - Vedúcou Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR sa stala Janette Šamová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Justícia Kancelária Najvyššieho súdu SR Súdy
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