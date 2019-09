V maďarskom Debrecíne môžu začať s výstavbou závodu automobilky BMW

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 24. septembra (TASR) - Vo východomaďarskom Debrecíne sa môžu začať stavebné práce nového výrobného závodu nemeckej automobilky BMW. Podľa agentúry MTI to v utorok vyhlásil maďarský minister pre inovácie a technológie László Palkovics.Šéf rezortu informoval o tom, že podpísali kúpno-predajnú zmluvu, čím sa infraštrukturálne pripravený pozemok na investíciu dostal do rúk koncernu BMW Group.Vláda podľa slov Palkovicsa poskytla financie vo výške 130 miliárd forintov (388,5 milióna eur) na vytvorenie dopravnej infraštruktúry týkajúcej sa severozápadnej priemyselnej oblasti pri Debrecíne. Ďalších 35 miliárd forintov zas pôjde na rozvoj vzdelávania v tomto meste tak, aby bolo možné dlhodobo zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu pre podniky fungujúce v meste.Automobilka BMW 31. júla 2018 oznámila, že postaví v Maďarsku nový závod za miliardu eur. Stáť bude pri meste Debrecín a zamestná vyše 1000 ľudí. Ročne by sa tam malo vyrobiť až 150.000 vozidiel so spaľovacími, s hybridnými i elektrickými motormi.S výstavbou by sa malo začať približne o rok. Kedy sa závod dostane do prevádzky a ktoré modely bude vyrábať, je ešte otvorené.(1 EUR = 334,62 HUF)