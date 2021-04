Rasťo Kopina zo skupiny Nocadeň: Nevieme, kedy sa vrátime na pódiá

Pandémia nového koronavírusu naplno postihla aj slovenskú hudobnú scénu a jej interpretov, technický a organizačný personál nevynímajúc. Prešiel už rok od jej začiatku a jej ústup je zatiaľ v nedohľadne. Platí to aj pre známu košickú skupinu Nocadeň.





„Momentálne sme v stave hibernácie a nemáme chuť čokoľvek plánovať. Keď sme vydávali náš ostatný album Auróra, čakali nás koncerty a tie sme z pochopiteľných príčin nemohli odohrať. Pesničky ožívajú hlavne na koncertoch a my sme ich ešte poriadne 'neoživili'. Tým pádom sa v nás ešte neozýva hlad po tvorbe nových vecí,“ povedal pre TASR Rasťo Kopina.Návrat na koncertnú scénu si skupina netrúfa predpovedať. „V prognózach, čo bude nasledovať a kedy sa budeme môcť vrátiť na koncertné pódia, sme pomerne opatrní. Kedysi v nás prevládal tlmený optimizmus, po viac ako roku trvania tohto stavu sme už aj my trocha nezdravo pesimistickí,“ dodal Rasťo, mladší z dvojice bratov.Skupinu Nocadeň založili bratia Rasťo a Róbert Kopinovci v decembri 1997 a v marci 2000 vydali prvý album debutový album Nocadeň, hitom z neho sa stala skladba Steny. V septembri 2001 pridali druhý album Slová už nevravia nič. Na svojom konte majú sedem štúdiových albumov, siedmy s názvom Aurora vydali v októbri 2019. Ten im vyniesol ocenenie v podobe sošky Anděla Českej akadémie populárnej hudby v kategórii Slovenský album roka za rok 2019.Pandémia zasiahla aj do odovzdávania týchto ocenení, keď si ceremoniál diváci mohli sledovať iba vo forme záznamu na televíznych obrazovkách. Historicky prvé ocenenie si tak bratia Kopinovci prevzali z rúk lídra českej skupiny Monkey Business Matěja Rupperta na hraničnom priechode Květná na česko–slovenskej hranici. „Cenu Anděl si veľmi vážime. Keďže u nás momentálne žiadne podobné hudobné ceny nie sú, je skvelé, že Slovákom vytvorili priestor na prestížnom českom oceňovaní,“ doplnil Rasťo Kopina.