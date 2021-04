Vladimír Mišík odkladá gitaru do futrálu, koncertovať viac nebude

Český hudobník, spevák a gitarista Vladimír Mišík ohlásil vo štvrtok prostredníctvom sociálnej siete koniec koncertnej činnosti. "Už dlhšiu dobu posmutnelo premýšľam o momente, keď sa budem musieť pod tlakom mojich zdravotných problémov rozhodnúť ako ďalej. Takáto chvíľa nastala paradoxne v týchto dňoch, keď sa aj tak nesmie koncertovať," uviedol na svojom oficiálnom facebookovom profile."Ospravedlňujem sa, napriek zvyšujúcej sa dávke liekov som sa dlhodobo snažil pokračovať v koncertovaní, ale už fakt nemôžem. Nerád priznávam, že som nútený ukončiť koncertnú činnosť," priznal Mišík. Zakladajúci člen skupiny The Matadors, Blue Effect a zakladateľ rockovej kapely Etc... označil za svoj posledný problém bolestivé ochorenie ľavej ruky spôsobené artrózou: "A tak s povzdychom odkladám svojho akustického Gibsona do futrálu..."Na rozhodnutie muzikanta reagujú stovky fanúšikov, vyjadrujúcich vďaku za Mišíkovu hudbu, na ktorej vyrastali. "Sprevádzala a inšpirovala ma od detstva. Ďakujem za všetko, čo robíte a aký ste," píše v komentároch Filip. "Ste pre mňa ako muzikant a človek skoro 50 rokov pilierom, pokiaľ ide o veľmi dobrú hudbu a rovnako hodnotné texty, a tiež v občianskych postojoch. Nikdy ste neuhli," vyjadril sa ďalší Mišíkov dlhoročný fanúšik Mirek.Väčšina priaznivcov "barda českého bigbítu" spomína v komentároch aj Mišíkov posledný album "Jednou tě potkám". "Bol ako dar z nebies, balzam na dušu v tejto škaredej dobe." Za koncerty a povzbudenia v neradostnom čase ďakuje Mišíkovi väčšina priaznivcov. "Priviedli ste ma k poézii a ja tento odkaz odovzdávam svojej dcére," prispela Eva ďalším komentárom na Mišíkov profil. Veľa jeho fanúšikov verí a dúfa, že zdravotný stav umožní 74-ročnému umelcovi aspoň štúdiové nahrávanie.