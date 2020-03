Ako budú vyzerať najťažšie dni pandémie koronavírusu na Slovensku. Vrchol má prísť až v lete

Ako uviedol, ide o výrazný pokles oproti predchádzajúcemu scenáru, pretože sa tento počet približuje kapacitám nášho systému.

Ako doplnil predseda vlády SR Igor Matovič, na základe štúdie spred dvoch týždňov vrchol znamenal, že by sme potrebovali päťkrát viac pľúcnych ventilácií, ako máme k dispozícii. „Som veľmi rád, že toto číslo dramaticky po prijatých opatreniach kleslo. Môže to byť splniteľný cieľ. Malo by byť v našich možnostiach a schopnostiach, aby sme ich dovtedy zabezpečili,“ dodal.

Taliansky scenár nám nehrozí

Ako informoval Smatana, keby sme na Slovensku nemali žiadne opatrenia, potrebovali by sme o 55 dní približne 6-tisíc ventilátorov. Ak by zostali pôvodné opatrenia platné od 16. marca, potrebovali by sme 1 850 ventilátorov na približne stý deň.

„Aj po zapracovaní nových dát stále platí, že všetky prijaté opatrenia sa ukázali ako adresné a efektívne. Ak sa nám to podarí udržať, veríme, že budeme medzi najlepšími piatimi krajinami, ako Singapur, Taiwan alebo Južná Kórea, ktorým sa to darí efektívne zvládať,“ povedal.

Aj vďaka opatreniam prijatým 24. a 27. marca sa podľa Smatanu podarilo oddialiť kapacitný limit systému až na sedemdesiaty deň. Mali by sme sa tak vyhnúť talianskemu či španielskemu scenáru.

Štyri scenáre a počet nakazených A Flourish chart

Nakazí sa len menšia časť populácie

„Ak by sme začali od včera a neboli by v platnosti žiadne opatrenia, mali by sme do 55 dní infikovaných takmer 19 % populácie, čo by bol vrchol, ďalej by to klesalo,“ uviedol Smatana. Takouto krivkou ide podľa neho Taliansko a Španielsko.

Ak by zostali platné opatrenia, ktoré sa zaviedli pred 16. marcom, vrchol by sa dosiahol na 63. deň, mal by však iba približne 15% dosah. Ak by sa nechali opatrenia zavedené 16. marca, vrchol by bol dosiahnutý na stý deň od pondelku v hodnote približne 5,3 %.

Ak zostanú opatrenia platné od 27. marca vrátane otvorenia niektorých prevádzok, vrchol nákazy dosiahne na 110. deň 3,2 %. „Aj napriek tomu, že sa otvorili prevádzky, opatrenia stále znižujú reprodukčnú silu vírusu,“ uzavrel.