RB Lipsko a FC Liverpool odohrajú prvé osemfinále Ligy majstrov v Budapešti, rozhodla UEFA

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Prvé osemfinále futbalovej Ligy majstrov medzi tímami RB Lipsko FC Liverpool odohrajú namiesto Lipska v Budapešti. Dejiskom súboja bude Puskás Aréna v maďarskej metropole.Rozhodla o tom Európska futbalová únia (UEFA) po tom, čo nemecké úrady vzhľadom na opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu odopreli hráčom FC Liverpool vstup do ich krajiny. UEFA o tom informuje na svojom webe.Cestujúci prichádzajúci z Veľkej Británie majú až do 17. februára zákaz vstupu na územie Nemecka z dôvodu mutácie koronavírusu, ktorá je klasifikovaná ako obzvlášť nákazlivá.Nemecké úrady neoblomne neposkytli výnimku ani profesionálnym športovcom. A to napriek tomu, že ich súťaže sa konajú v tzv. bubline s prísnymi hygienickými pravidlami.Pôvodne sa uvažovalo o možnostiach odohrať prvý duel osemfinále LM v Salzburgu či Londýne, neskôr do úvahy prichádzali aj poľské mestá Gdansk a Krakov. Napokon sa UEFA zhodla na Budapešti.Aj pre Maďarsko platia minimálne do 1. marca kontroly na vnútorných hraniciach a tiež prísne nariadenia o vstupe do krajiny. Profesionálni športovci sú však na rozdiel od Nemecka nositeľmi výnimky v tzv. koronavírusových protokoloch.Osemfinálová fáza LM 2020/2021 odštartuje práve v utorok 16. 2. duelmi RB Lipsko - FC Livepool a FC Barcelona - Paríž Saint-Germain.O deň neskôr prídu na rad zápasy FC Porto - Juventus Turín a FC Sevilla - Borussia Dortmund.Na ďalší týždeň prvú polovicu osemfinálového programu LM dokončia súbojmi: Atlético Madrid - FC Chelsea a Lazio Rím - Bayern Mníchov (23. 2.), resp. Atalanta Bergamo - Real Madrid a Borussia Mönchengladbach - Manchester City (24. 2.).Odvety sa budú konať v dňoch 9.- 17. marca.