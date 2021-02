Začína sa Australian Open, v prvý deň sa predstaví svetová jednotka Djokovič aj slovenskí tenisti

Tridsať víťazných setov

Kužmová vyzve nasadenú sedmičku

Gombos proti austrálskemu ľavákovi

Schmiedlová ako lucky loser

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič začne cestu za možným deviatym titulom na Australian Open v Melbourne v pondelok 8. 2. súbojom s Francúzom Jérémym Chardym Stretnutie medzi svetovou jednotkou a 66. hráčom rebríčka ATP organizátori umiestnili na koniec programu prvého hracieho dňa v tzv. nočnej sekcii do Arény Roda Lavera po 9.00 h SEČ."Srbské eso si pripísalo prvý titul v Melbourne už pred 13 rokmi. Odvtedy vyhral Djokovič osemkrát a reálne môžu získať aj deviaty titul. Jeho miestna dominantnosť sa prejavuje aj zápasovým rekordom 75-8. Nad Chardym dosiaľ Djokovič vyhral všetkých 30 setov, ktoré spolu odohrali v 13 zápasoch," napísal oficiálny portál ATP Tour.Okrem Djokoviča budú na najväčšom štadióne v Melbourne Parku v pondelok v hre aj Rakúšan Dominic Thiem , Rumunka Simona Halepová či Američanka Serena Williamsová Svetový hráč číslo 3 a lanský finalista Thiem sa postaví proti Kazachovi Michailovi Kukuškinovi , súperkou ženskej dvojky Halepovej bude Austrálčanka Lizette Cabrerová a sedemnásobná miestna šampiónka S. Williamsová nasadená ako desiata sa na úvod postaví proti Nemke Laure Siegemundovej.V pondelok budú v Melbourne Parku v hre aj obe slovenské jednotky. Na dvorci číslo 3 vyzve v poslednom zápase programu približne po 5.30 h SEČ Viktória Kužmová nasadenú sedmičku - Arinu Sobolenkovú Bieloruska vyhrala prípravný turnaj WTA v Abú Zabí v SAE a predtým na sklonku uplynulej sezóny brala tituly aj v českej Ostrave a rakúskom Linzi.Bilancia oboch hráčok je vyrovnaná 1:1. Slovenka zvíťazila pred troma rokmi v zápase Pohára federácie v Minsku /6:2, 2:6, 7:6/.Na dvorci číslo 5 sa približne po 2.40 h SEČ predstaví Norbert Gombos proti austrálskemu držiteľovi voľnej karty Alexovi Boltovi. Gombos má s ľavákom Boltom nepriaznivú bilanciu 0:2.Na 30-ročného Slováka čaká siedma účasť v hlavnej súťaži na turnaji "veľkej štvorky", v Melbourne sa vlani premiérovo lúčil hneď v 1. kole.Už v pondelok bude mať svoj zápas 1. kola aj Anna Karolína Schmiedlová . V druhom zápase dňa na "sedmičke" po 2.30 h SEČ nastúpi proti Japonke Majo Hibiovej.Schmiedlová pôvodne neuspela v kvalifikácii v katarskej Dauhe, ale do Melbourne sa napokon dostala spomedzi náhradníčok ako "lucky loser".Jej súperka Hibiová je, naopak, úspešná kvalifikantka. V hlavnej súťaži na AO sa predstaví po prvý raz.Dvadsaťšesťročná Schmiedlová si už šesťkrát zahrala v 1. kole v Melbourne, ale len dvakrát sa prebojovala do 2. kola.Jej najlepšími grandslamovými výsledkami zatiaľ sú tretie kolá - dvakrát na Roland Garros (2014 a 2020) a raz na US Open (2015).