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Reakcia na stanovisko KDH k transformácii Slovenskej pošty
Tagy: PR
Transformácia Slovenskej pošty nie je likvidáciou služieb, ale nevyhnutným krokom k jej modernizácii a zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti. Slovenská pošta je síce akciovou spoločnosťou, ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Transformácia Slovenskej pošty nie je likvidáciou služieb, ale nevyhnutným krokom k jej modernizácii a zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti.
Slovenská pošta je síce akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo dopravy SR, no štát nesmie dofinancovať stratu Slovenskej pošty, nakoľko by išlo o nedovolenú štátnu pomoc. Preto je povinnosťou vedenia spoločnosti aktivovať plán na záchranu Slovenskej pošty vzhľadom na to, že kumulovaná strata sa blíži k výške tretiny základného imania. Za súčasné ekonomické výsledky pošty a potrebu zmien je zodpovedný jasný globálny trend – masívna digitalizácia a zásadná zmena zákazníckeho správania. Kamenné budovy nie sú budúcnosťou poštových služieb. Budúcnosťou sú efektívne a moderné alternatívy, ktoré už dnes úspešne existujú, pričom neustále zavádzame a rozvíjame nové. Udržiavanie neefektívnej siete pobočiek bez ohľadu na túto technologickú a spoločenskú realitu by bolo nezodpovedné. Zastavenie transformácie pošty by bolo z politického hľadiska populárne, z ekonomického a racionálneho pre budúcnosť pošty likvidačné.
Z 1 300 pobočiek Slovenskej pošty je v súčasnosti viac ako 1 000 stratových. V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť na pravú mieru aj skreslené informácie o pomoci zo strany samospráv. Poskytnutie priestorov za symbolické či bezplatné nájomné totiž nedokáže pobočky pred stratovosťou zachrániť. Nájomné totiž predstavuje iba minoritnú časť celkových nákladov na prevádzku.
Skutočným dôkazom je fakt, že v hlbokej strate sú aj tie pobočky a budovy, ktoré sú v priamom vlastníctve Slovenskej pošty, a teda pri nich žiadne nájomné neplatíme. Rozhodujúca je celková štruktúra výdavkov: až 59 % všetkých nákladov tvoria personálne náklady a zvyšok predstavujú prevádzkové náklady.
Rovnakým procesom optimalizácie fyzických kontaktných miest z rovnakých príčin prechádzajú v posledných rokoch banky, telekomunikační operátori aj ostatní sieťoví poskytovatelia služieb na Slovensku. Väčšina slovenských obcí kamennú pobočku pošty nemá, a napriek tomu majú ich obyvatelia plnohodnotný prístup k poštovým službám.
Pošta nie je budova. Pošta je sieť služieb.
Pošta je doručovateľ, ktorý takmer 100-percentne nahrádza kamennú prevádzku. Práve vďaka doručovateľom obzvlášť seniori či zdravotne znevýhodnení občania nemusia pobočku navštíviť vôbec. Doručovatelia každý deň priamo pri dverách našich zákazníkov zabezpečujú:
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Pošta sú služby bez nutnosti cestovať na pobočku vďaka alternatívnym riešeniam. Vďaka bezplatnému opakovanému doručeniu a presmerovaniu zásielky už dnes občania nemusia cestovať so žltým lístkom na pobočku. Zásielku si môže nechať opätovne doručiť alebo presmerovať na iné miesto, aj do BalíkoBOXu.
Pošta je online posielanie zásielok cez aplikáciu alebo ePodací hárok na webe. Listy a balíky možno podať elektronicky rýchlejšie, lacnejšie a bez návštevy pobočky.
Pošta je BalíkoBOX. Máme ich už viac ako 1 060. Slúžia na vyzdvihovanie aj odosielanie balíkov a listových zásielok.
Pošta je mobilná aplikácia. Umožňuje sledovať zásielky, overiť otváracie hodiny, zistiť aktuálnu čakaciu dobu na pobočke či nájsť najbližší BalíkoBOX.
Pošta je kuriér. Balík si vyzdvihne priamo na vašej adrese.
Pošta je splnomocnenie. Poštové záležitosti môže za vás vybaviť aj iná osoba.
Pošta je maláPOŠTA. Tam, kde dochádza k trvalému ukončeniu prevádzky pobočky a obec má záujem zachovať pevné kontaktné miesto, ponúkame partnerstvo prostredníctvom konceptu maláPOŠTA. Obec alebo miestny podnikateľ získa nové služby pre obyvateľov, finančnú odmenu aj nových zákazníkov.
Odmietame preto tvrdenia, že štát a pošta neponúka alternatívy kamennej pobočky. Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie.
Povinnosťou manažmentu Slovenskej pošty nie je udržiavať budovy za každú cenu, ale zabezpečiť, aby boli poštové služby dostupné, spoľahlivé a moderné aj o desať či dvadsať rokov.
Ak by sme dnes ignorovali ekonomickú realitu a trendy, neprijímali zodpovedné rozhodnutia, neprinášali alternatívy kamennej pobočky, zajtra by sme už nemuseli riešiť optimalizáciu niekoľkých pobočiek, ale budúcnosť celej Slovenskej pošty.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Reakcia na stanovisko KDH k transformácii Slovenskej pošty © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta je síce akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo dopravy SR, no štát nesmie dofinancovať stratu Slovenskej pošty, nakoľko by išlo o nedovolenú štátnu pomoc. Preto je povinnosťou vedenia spoločnosti aktivovať plán na záchranu Slovenskej pošty vzhľadom na to, že kumulovaná strata sa blíži k výške tretiny základného imania. Za súčasné ekonomické výsledky pošty a potrebu zmien je zodpovedný jasný globálny trend – masívna digitalizácia a zásadná zmena zákazníckeho správania. Kamenné budovy nie sú budúcnosťou poštových služieb. Budúcnosťou sú efektívne a moderné alternatívy, ktoré už dnes úspešne existujú, pričom neustále zavádzame a rozvíjame nové. Udržiavanie neefektívnej siete pobočiek bez ohľadu na túto technologickú a spoločenskú realitu by bolo nezodpovedné. Zastavenie transformácie pošty by bolo z politického hľadiska populárne, z ekonomického a racionálneho pre budúcnosť pošty likvidačné.
Z 1 300 pobočiek Slovenskej pošty je v súčasnosti viac ako 1 000 stratových. V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť na pravú mieru aj skreslené informácie o pomoci zo strany samospráv. Poskytnutie priestorov za symbolické či bezplatné nájomné totiž nedokáže pobočky pred stratovosťou zachrániť. Nájomné totiž predstavuje iba minoritnú časť celkových nákladov na prevádzku.
Skutočným dôkazom je fakt, že v hlbokej strate sú aj tie pobočky a budovy, ktoré sú v priamom vlastníctve Slovenskej pošty, a teda pri nich žiadne nájomné neplatíme. Rozhodujúca je celková štruktúra výdavkov: až 59 % všetkých nákladov tvoria personálne náklady a zvyšok predstavujú prevádzkové náklady.
Rovnakým procesom optimalizácie fyzických kontaktných miest z rovnakých príčin prechádzajú v posledných rokoch banky, telekomunikační operátori aj ostatní sieťoví poskytovatelia služieb na Slovensku. Väčšina slovenských obcí kamennú pobočku pošty nemá, a napriek tomu majú ich obyvatelia plnohodnotný prístup k poštovým službám.
Pošta nie je budova. Pošta je sieť služieb.
Pošta je doručovateľ, ktorý takmer 100-percentne nahrádza kamennú prevádzku. Práve vďaka doručovateľom obzvlášť seniori či zdravotne znevýhodnení občania nemusia pobočku navštíviť vôbec. Doručovatelia každý deň priamo pri dverách našich zákazníkov zabezpečujú:
- doručovanie listových, doporučených, úradných a poistených zásielok,
- výplatu dôchodkov či sociálnych dávok,
- výplatu poštového poukazu (ak klient zo zdravotných dôvodov nemôže prísť na pobočku),
- úhradu SIPO či poštových poukazov (šekov) v hotovosti,
- prijímanie zásielok na odoslanie – cez doručovateľa je možné poslať list a cez motorizovaného doručovateľa aj balík (v závislosti od rozsahu doručovacích služieb v danej lokalite),
- predaj doplnkovej agendy, akou sú napríklad žreby, pohľadnice či poštové známky.
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Pošta sú služby bez nutnosti cestovať na pobočku vďaka alternatívnym riešeniam. Vďaka bezplatnému opakovanému doručeniu a presmerovaniu zásielky už dnes občania nemusia cestovať so žltým lístkom na pobočku. Zásielku si môže nechať opätovne doručiť alebo presmerovať na iné miesto, aj do BalíkoBOXu.
Pošta je online posielanie zásielok cez aplikáciu alebo ePodací hárok na webe. Listy a balíky možno podať elektronicky rýchlejšie, lacnejšie a bez návštevy pobočky.
Pošta je BalíkoBOX. Máme ich už viac ako 1 060. Slúžia na vyzdvihovanie aj odosielanie balíkov a listových zásielok.
Pošta je mobilná aplikácia. Umožňuje sledovať zásielky, overiť otváracie hodiny, zistiť aktuálnu čakaciu dobu na pobočke či nájsť najbližší BalíkoBOX.
Pošta je kuriér. Balík si vyzdvihne priamo na vašej adrese.
Pošta je splnomocnenie. Poštové záležitosti môže za vás vybaviť aj iná osoba.
Pošta je maláPOŠTA. Tam, kde dochádza k trvalému ukončeniu prevádzky pobočky a obec má záujem zachovať pevné kontaktné miesto, ponúkame partnerstvo prostredníctvom konceptu maláPOŠTA. Obec alebo miestny podnikateľ získa nové služby pre obyvateľov, finančnú odmenu aj nových zákazníkov.
Odmietame preto tvrdenia, že štát a pošta neponúka alternatívy kamennej pobočky. Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie.
Povinnosťou manažmentu Slovenskej pošty nie je udržiavať budovy za každú cenu, ale zabezpečiť, aby boli poštové služby dostupné, spoľahlivé a moderné aj o desať či dvadsať rokov.
Ak by sme dnes ignorovali ekonomickú realitu a trendy, neprijímali zodpovedné rozhodnutia, neprinášali alternatívy kamennej pobočky, zajtra by sme už nemuseli riešiť optimalizáciu niekoľkých pobočiek, ale budúcnosť celej Slovenskej pošty.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Reakcia na stanovisko KDH k transformácii Slovenskej pošty © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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