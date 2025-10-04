|
Sobota 4.10.2025
Meniny má František
04. októbra 2025
Reakcie českých predstaviteľov na výsledky volieb v ČR
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,80 percenta po sčítaní 99,10 percenta hlasov.
Český prezident Petr Pavel v sobotu zagratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Rokovania o zostavení vlády chce začať už v nedeľu. Vyzdvihol aj vysokú účasť, ktorá podľa neho dokazuje záujem občanov o verejné dianie a dokazuje tiež ich mimoriadnu starosť o budúcnosť ČR.
„Od zajtra budem viesť rokovania o zostavovaní vlády so stranami, ktoré vo voľbách presiahli hranicu potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne,“ napísal Pavel.
Prezident si podľa svojich slov želá, aby mala ČR stabilnú vládu, ktorá bude riešiť zásadné otázky krajiny a bude občanom garantovať prosperitu a bezpečie.
Pavel sa poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách, a tiež ocenil prácu členov volebných komisií, úradov a inštitúcií, ktoré zaistili priebeh volieb a sčítanie hlasov. Zablahoželal aj všetkým politickým stranám, ktoré v tomto dvojdňovom hlasovaní dosiali úspech.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne po sčítaní 99,91 percenta hlasov zvíťazilo hnutie ANO s 34,58 percenta odovzdaných hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,32 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,21 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.
Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť.
„Pre mňa je to vrchol mojej politickej kariéry. Náš prieskum ukazoval, že dostaneme 30 percent,“ povedal Babiš na tlačovej konferencii hnutia. „My chceme, aby Česká republika bola najlepším miestom na život v Európskej Únii. Urobíme pre to všetko, verte mi,“ sľúbil predseda ANO.
„Máme obrovskú radosť a chcem sa všetkým poďakovať, ktorí išli voliť. O to sme sa usilovali - o slobodné voľby, kde môžu rozhodovať ľudia,“ povedal Babiš.
„Budeme rokovať s SPD a Motoristami a usilovať sa o jednofarebnú vládu, ktorú by riadilo hnutie ANO,“ uviedol k téme povolebných diskusií Babiš. „Poradíme sa, dohodneme sa, ako budeme rokovať. Určite sa to dozviete už čoskoro. Dnes budeme oslavovať,“ ozrejmil. Babiš zároveň vyjadril prekvapenie z toho, koľko hlasov získali strany vládnej koalície, a zdôraznil, že ANO s nimi nebude rokovať o zostavení vlády. Šéf ANO sa v nedeľu plánuje stretnúť aj s prezidentom Petrom Pavlom.
„Bol som líder, naši voliči chcú, aby som bol premiérom. Som rád, že som vybudoval hnutie, kde sú mladí politici ako Karel (Havlíček) a Alenka (Schillerová),“ podotkol. Hnutie podľa Babiša bude rýchlo plniť svoj program a venovať sa napríklad posilňovaniu protivzdušnej obrany. „Vidíme, aká je Európa bezradná voči dronom. Mali sme program, bohužiaľ, táto vláda ho posunula o osem rokov, pretože nemala peniaze,“ vyhlásil Babiš podľa servera iDnes.
Líder ANO takisto uviedol, že v rámci vlády odmietne migračný pakt EÚ či nový systém obchodovania s emisiami. Vyjadril sa však aj k plánom týkajúcim sa českej muničnej iniciatívy pre Ukrajinu. „Pokiaľ niekto dáva 30 miliárd (korún) na úkor Ukrajiny, tak sa mi to nepáči. Určite to budeme riešiť, nemám problém vyjednávať s (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským,“ vysvetlil a zdôraznil, že hnutie sa chce sústrediť najmä na problémy Čechov.
Fiala gratuloval hnutiu ANO k víťazstvu
Český premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala (ODS) zagratuloval v sobotu hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Výsledok je podľa neho jasný a je potrebné ho demokraticky rešpektovať. Priznal, že novú koalíciu nebude možné zložiť zo strán súčasnej vlády.
Fiala na tlačovej konferencii konštatoval, že výsledok vládnych strán vrátane Pirátov je na počet hlasov o trocha lepší než vo voľbách v roku 2021, čo označil za „unikátny výsledok“ po rokoch ťažkého vládnutia. „Ale celkový výsledok volieb je jasný, voľby rozhodli hlasy, ktoré tentoraz neprepadli, ale koncentrovali sa pri hnutí ANO,“ uviedol vo volebnom štábe SPOLU.
Zodpovednosť z výsledkov hlasovania zatiaľ podľa vlastných slov nevyvodil a bude zvažovať ďalší postup. „Som si veľmi dobre vedomý svojej politickej zodpovednosti, ale som tiež človek, ktorý nerobí žiadne unáhlené rozhodnutie,“ odpovedal Fiala na otázku, či plánuje zotrvať vo funkcii predsedu ODS.
Koalícia SPOLU má podľa neho naďalej zmysel a on osobne sa nevzdáva. „Nevzdám boj o osud tejto krajiny. Nech sa nikto neteší na to, že by som bol rezignovaný alebo unavený. Som zvyknutý na to mať celý svoj život hoci aj menšinové názory, ale budem bojovať za to, aby táto krajina bola demokratická, slobodná a súčasťou Západu. A budem za to bojovať aj kvôli svojim deťom a vnukom,“ vyhlásil Fiala.
Rakušan zagratuloval ANO, z tretieho miesta STAN je sklamaný
Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a súčasný minister vnútra Vít Rakušan v sobotu zagratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Konštatoval, že prichádza vláda Andreja Babiša, a to podľa jeho slov určite s podporou extrémistov, čo je sklamaním.
„Na hodnotenie výsledkov je skoro, môj prvý telefonát bude (českému premiérovi a lídrovi koalície SPOLU) Petrovi Fialovi a (predsedovi Českej pirátskej strany) Zdenkovi Hřibovi a budeme sa rozprávať o tom, ako má vyzerať naša opozičná práca,“ povedal Rakušan.
Vyjadril sklamanie aj z tretieho miesta, na ktorom sa jeho hnutie nachádza, avšak poznamenal, že plne rešpektuje vôľu občanov a výsledky demokratických volieb. STAN podľa neho venovalo poslednú fázu kampane tomu, aby pôvodná vládna päťkoalícia získala 101 mandátov.
„Možno mala byť tímovosť ešte väčšia, širšia. Ale budeme ju udržiavať aj naďalej,“ povedal.
Minister vnútra predtým uviedol, že ak STAN nezíska vo voľbách aspoň desať percent hlasov, skončí ako predseda tohto hnutia. Spomínaná hranica by podľa jeho slov bola neúspechom.
To, že sa do Poslaneckej snemovne nedostali komunisti, považuje Rakušan za nádejný moment týchto volieb.
Hnutie SPD chce byť súčasťou novej vlády, vyhlásil Okamura
České hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) chce byť podľa svojho predsedu Tomia Okamuru súčasťou novej vládnej koalície. Okamura po skončení volieb povedal, že sa ešte v sobotu stretne so šéfom víťazného hnutia ANO Andrejom Babišom, aby s ním rokoval o prípadnej spolupráci.
Schôdzka je už naplánovaná, uviedol Okamura pred novinármi vo volebnom štábe SPD. „Bude pre nás najdôležitejšie, aby sme boli súčasťou novej vládnej konštelácie, ktorá nahradí Fialovu vládu,“ povedal Okamura. Ďalej sa podľa vlastných slov vyjadrí až po tom, ako si vypočuje predstavy a požiadavky Babiša. Styčných bodov v programoch oboch strán vidí mnoho.
Babiš na tlačovej konferencii predtým povedal, že ANO bude rokovať s SPD a stranou Motoristi sebe, no bude sa usilovať o vytvorenie samostatnej vlády. V Českej televízii následne uviedol, že preferuje menšinovú vládu. „Najväčšie zdržovanie vlády je koaličné rokovanie... Samozrejme potrebujeme podporu, takže by sme uzavreli nejaké zmluvy o podpore,“ priblížil.
Okamura tiež povedal, že jeho hnutie v novej Poslaneckej snemovni nepodporí vydanie Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Vyhlásil, že stíhanie v tejto kauze trvá príliš dlho.
