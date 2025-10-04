|
Sobota 4.10.2025
|Denník - Správy
04. októbra 2025
Výsledky českých volieb 2025: Prvé reakcie na výsledky volieb v Českej republike
Výsledky volieb do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, ako aj reakcie na ne.
Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky sa konali v piatok (3. októbra) a v sobotu (4. októbra). Kandidovalo 26 politických subjektov.
21:25
Lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi k víťazstvu vo voľbách do Poslaneckej snemovne zagratuloval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron či taliansky vicepremiér Matteo Salvini. Povedal to novinárom samotný Babiš, podľa ktorého sa spomínaní lídri už tešia na spoluprácu.
21:00
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš chce, aby vzťahy medzi Slovenskom a Českom opäť fungovali tak ako za jeho predchádzajúcej vlády. Rovnako chce, aby Vyšehradská štvorka (V4) bola opäť silná. Končiaci premiér Petr Fiala V4 rozbil, lebo tomu nerozumel, povedal rodák z Bratislavy v slovenčine novinárom vo volebnom štábe ANO.
20:45
Český prezident Petr Pavel v sobotu zagratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Rokovania o zostavení vlády chce začať už v nedeľu. Vyzdvihol aj vysokú účasť, ktorá podľa neho dokazuje záujem občanov o verejné dianie a dokazuje tiež ich mimoriadnu starosť o budúcnosť ČR.
20:35
České hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) chce byť podľa svojho predsedu Tomia Okamuru súčasťou novej vládnej koalície. Okamura po skončení volieb povedal, že sa ešte v sobotu stretne so šéfom víťazného hnutia ANO Andrejom Babišom, aby s ním rokoval o prípadnej spolupráci.
20:27
Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a súčasný minister vnútra Vít Rakušan v sobotu zagratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Konštatoval, že prichádza vláda Andreja Babiša, a to podľa jeho slov určite s podporou extrémistov, čo je sklamaním. TASR o tom informuje podľa správ portálu Seznam a staníc ČT24 a CNN Prima News.
19:59
K víťazstvu v českých parlamentných voľbách zablahoželal lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Oznámil to na sociálnej sieti.
19:41
Pravda zvíťazila! Andrej Babiš s presvedčivým náskokom vyhral české parlamentné voľby, uviedol v sobotu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.
19:30
Víťazstvo hnutia ANO v českých voľbách nie je prekvapením, očakávania možno prekonal len výraznejší odstup, ktorým triumfovalo nad koalíciou Spolu. Zhodli sa na tom slovenskí politológovia Darina Malová a Samuel Abrahám. Obaja takisto považujú za reálne výraznejšie oživenie slovensko-českých vzťahov na úrovni vlád oboch štátov.
18:58
Český premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala (ODS) zagratuloval v sobotu hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Výsledok je podľa neho jasný a je potrebné ho demokraticky rešpektovať. Priznal, že novú koalíciu nebude možné zložiť zo strán súčasnej vlády, informuje TASR podľa servera Novinky.cz a webu stanice ČT24.
18:43
Predseda Českej pirátskej strany (Piráti) Zdeněk Hřib poďakoval v sobotu všetkým voličom a voličkám a vyzdvihol výsledok svojej strany vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ktorý podľa neho znamená silný mandát.
18:38
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť.
18:30
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) gratuluje lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi k víťazstvu vo voľbách v Českej republike. Teší sa aj na rokovanie predsedov parlamentov i oboch vlád tak, „ako sme na to boli zvyknutí“. Uviedol to v stanovisku.
18:02
Prezident SR Peter Pellegrini blahoželá občanom Českej republiky k pokojným voľbám s vysokou účasťou. Gratuluje aj víťazovi volieb hnutiu ANO a jeho lídrovi Andrejovi Babišovi. Verí, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov.
18:04
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš prišiel v sobotu podvečer do volebného štábu hnutia na pražskom Chodove, kde ho za veľkého aplauzu privítali jeho spolustraníci. Babiš sa im poďakoval a výsledok už pri príchode oslavovali tancami.
17:44
Predsedníčka Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) a líderka hnutia Stačilo! Kateřina Konečná v sobotu vyhlásila, že hnutie bude pokračovať aj napriek tomu, že sa podľa priebežných výsledkov do českej Poslaneckej snemovne nedostane.
17:36
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.
17:26
Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček pre novinárov povedal, že rokovania o spolupráci sa začnú už v sobotu večer.
17:18
Český premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu reagoval na priebežné výsledky volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, podľa ktorých vedie hnutie ANO Andreja Babiša. Uviedol, že výsledky sa nevyvíjajú podľa jeho predstáv.
16:51
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac ako 80 percent okrskov vedie stále hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,68 percenta hlasov. Na druhom mieste sa priebežne nachádzala koalícia SPOLU s podporou 21,75 percenta voličov.
