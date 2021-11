Umelci reagujú na Mekyho úmrtie, rozlúčila sa s ním aj M. Gombitová

K. Peteraj: Mekyho sláva ho nikam neuniesla, vždy zostal pevne na zemi

Naspievali spolu legendárny duet V slepých uličkách, vytvorili nezabudnuteľný pár v kultovom televíznom muzikáli Neberte nám princeznú. So zosnulým Miroslavom Žbirkom sa lúči aj speváčka Marika Gombitová. "Môj drahý Meky, veľmi mi budeš chýbať. Si v mojom srdci navždy. S láskou Tvoja princezná," uviedla na sociálnej sieti Gombitová.

Na archívnej snímke sprava spevák a hudobník Miroslav Žbirka a textár Kamil Peteraj počas uvedenia novej knihy Miro Žbirka - Songbook a výberového albumu 3 CD The Best Of Miro Žbirka v Bratislave 18. septembra 2020.

Foto: TASR - Dano Veselský

Správa o úmrtí Miroslava Žbirku zasiahla aj básnika a textára Kamila Peteraja. "Ako blesk z čistého neba. Vedel som, že Meky má nejaké zdravotné problémy, ale že koniec môže byť až taký fatálny, to som netušil," uviedol pre TASR Peteraj."Je to pre mňa veľmi ťažká správa, s Mekym som spolupracoval od jeho začiatkov," spomína Peteraj, ktorý so Žbirkom spolupracoval už na jeho debutovom albume Doktor sen z roku 1980. "Mali sme krásnu spoluprácu, mal veľký melodický talent. Samozrejme, bol vynikajúci spevák a hlavne tomu celému veľmi dobre rozumel," uviedol na adresu slovenského Paula Mccartneyho textár, ktorý s Mekym vytvoril množstvo pesničiek, sú medzi nimi aj legendárne hity zo spomínaného debutového albumu V slepých uličkách a Balada o poľných vtákoch.

V československej súťaži si zlatú Bratislavskú lýru ’83 vyspieval Miroslav Žbirka /uprostred/ so skupinou Limit svojou piesňou Nechodí na text Kamila Peteraja /vľavo/. Na sn. vpravo riaditeľ Slovkoncertu Jozef Mravec, ktorý odovzdal ceny víťazom.

Foto: Archív TASR

Peteraj priznal, že najviac mu budú chýbať nezabudnuteľné chvíle, ktorý autorský tandem prežíval pri tvorbe spoločných piesní. "Stále som mal na jazyku, že sa dohovoríme a k jeho sedemdesiatke urobíme nejakú peknú skladbu. To už nebude, už ju nenapíšeme, ale Meky zostane v mojich spomienkach ako jedna absolútne neoddeliteľná časť môjho života," vyznal sa textár.S prvým slovenským Zlatým slávikom ostával v neustálom kontakte, aj keď sa Meky rozhodol pre život v Prahe. "Niekedy sme v noci telefonovali celého hodiny, boli sme v neustálom kontakte. To sa, žiaľ, skončilo, tým sa skončila aj jedna etapa môjho života," konštatoval Peteraj. Spomienku na svojho priateľa, ktorý všetkých prekvapil nečakaným odchodom, uzavrel slovami: "Bol to vynikajúci chalan, mal vôňu Bratislavy, aj hovoril s bratislavským prízvukom. Mal v sebe chalanstvo, zmysel pre normálny život, ako ho máme žiť. Sláva ho nikam neuniesla, vždy zostal pevne na zemi, taký ten chalan z Bratislavy."Nedokážem prestať plakať...Môj priateľ, jeden z mála v tomto biznise, vzor a človek, ktorý ma mal úprimne rád. Zareagovala na nečakané úmrtie speváka a skladateľa Miroslava Žbirku speváčka Katarína Knechtová. "Mali sme spoločné zážitky, ale aj plány do budúcna. Nedokážem tomu uveriť a nedokážem prestať plakať. Odpočívaj v pokoji, drahý priateľ," odkazuje legendárnemu hudobníkovi.Správe o Mekyho úmrtí nemôže uveriť ani speváčka Zuzana Smatanová: "Budeš nám neuveriteľne chýbať!! Zostávaš navždy v tvojich pesničkách...," píše speváčka na svojom facebookovom profile."Básnici píšu básničky, o facky hrajú kocky, tvária sa trochu bohémsky a trochu idiotsky... všetko bolo veľmi dávno, chodili sme s Denou po meste a spievali, vedeli sme, že Jožova a Mekyho pesnička je aj trochu o nás," komentovala správu o tom, že "Miro zomrel", spisovateľka Veronika Šikulová. "Miro býval na Panenskej, v tom byte vedľa býval... a o kúsok ďalej...," píše okrem iného Šikulová a status uzatvára slovami: "Ťažko sa mi dýcha... na obrus mi padá soľ, a biely neón do vlasov... Toto je kus nášho, môjho sveta. Väčší, akoby sa mohlo zdať..."Odišla legenda. Meky si už rozpráva vtipy s Lennonom a my nechápeme. Budeš nám veľmi chýbať. Reagujú na sociálnych sieťach fanúšikovia slovenského speváka a skladateľa Miroslava Žbirku na jeho nečakané úmrtie . "Bol hospitalizovaný so zápalom pľúc, ktorý sa skomplikoval," uviedol pre TASR PR manažér speváka Rado Mešša. "Je to veľmi nečakané, prekvapujúce, šokujúce... Mal množstvo plánov - koncepty, nahrávanie albumov, skladanie nových pesničiek," komentoval predčasný odchod prvého slovenského Zlatého slávika. "Je to pre slovenskú hudbu obrovská strata, ale zostáva nám po ňom množstvo skvelých skladieb, ktoré nám ho budú navždy pripomínať," uviedol Mešša, ktorý sa naposledy s Mekym rozprával v septembri, keď mu vyšla nová verzia Modrého albumu na LP. "Hovorili sme si, že má dobrý zvuk, bavili sme sa aj o nových skladbách a básňach, ktoré by mohol do nich použiť. Boli to básne Kamila Peteraja a Joža Urbana," dodal.Boli spoluhráčmi v kapelách Modus aj Limit. Na smutnú správu o nečakanom úmrtí Miroslava Žbirku reagoval na sociálnej sieti aj hudobník, skladateľ a producent Laco Lučenič.

Uvedenie knihy Marie Formáčkovej o Miroslavovi Žbirkovi: Čo bolí, to prebolí a CD boxu so Žbirkovými pesničkami. Knihu do života uviedol textár Kamil Peteraj (vľavo). Na snímke uprostred hudobník Laco Lučenič s CD boxom, vpravo Miroslav Žbirka. Bratislava, 14. novembra 2012, foto z archívu..

Foto: TASR/Michal Svítok

"Tých 20 rokov spoločného muzikantského života obsahuje sedem intenzívnych rokov, kedy sme trávili spoločne 24 hodín denne. Dvadsaťštyri hodín denne skutočného života so všetkým, čo život obnáša... to sa nedá vymazať," píše na sociálnej sieti Lučenič.Spomienku na Mekyho, ktorému produkoval všetky albumy až do roku 1994, uzavrel slovami: "Bolo to silné, intenzívne, neopakovateľné a zanechalo to nezmazateľnú stopu. Life goes on bra... even if my guitar gently weeps... love ya."

Uvedenie knihy Marie Formáčkovej o Miroslavovi Žbirkovi: Čo bolí, to prebolí. Knihu do života uviedol textár Kamil Peteraj. Na snímke Miroslav Žbirka a Laco Lučenič krstia CD Box so Žbirkovými pesničkami. Bratislava, 14. novembra 2012, foto z archívu.

Foto: TASR - Michal Svítok