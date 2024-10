Real Madrid bude bojkotovať galavečer, Vinicius údajne nezíska Zlatú loptu

Vedenie futbalového Realu Madrid zrušilo pondelňajší let do Paríža na slávnostné odovzdávanie Zlatej lopty. Španielsky klub totiž údajne disponuje informáciami, že brazílsky útočník Vinicius Junior nezíska prestížne ocenenie, hoci bol považovaný za najväčšieho favorita. Informovali o tom denník Marca a agentúra AFP.





Päťdesiatčlenná výprava Realu na palube s Viniciusom Juniorom mala pôvodne do francúzskej metropoly zamieriť o 15.00 h. Brazílsky kanonier v uplynulej sezóne výrazne prispel k triumfu "bieleho baletu" v Lige majstrov i k zisku titulu v domácej súťaži. Okrem Viniciusa Juniora kandidujú na zisk Zlatej lopty aj jeho spoluhráč z Realu Angličan Jude Bellingham, či španielsky stredopoliar Rodri z Manchestru City."Rozhodli sme sa nezúčastniť na slávnostnom galavečere spojenom s odovzdávaním Zlatej lopty. Sme totiž presvedčení o tom, že Vinicius Junior sa nestane držiteľom ocenenia. Treba sa zamyslieť nad kritériami. Ak podľa nich nie je víťazom Vinicius, mal by ním byť podľa rovnakých kritérií (obranca Dani) Carvajal. Aj toho prehliadli, čo svedčí o tom, že neprejavujú dostatok úcty voči Realu Madrid. A Real Madrid nepôjde tam, kde nie je rešpektovaný," citovala z vyhlásenia klubu AFP. Podľa organizátorov však hráč ani klub dopredu nemôžu vedieť, kto sa stane víťazom. "Všetci sú na jednej lodi. Nikto v predstihu nedisponuje informáciami, ktoré sú dôverné."Rodri pomohol španielskej reprezentácii k víťazstvu na ME a a "Citizens" k obhajobe titulu anglického šampióna. Na európskom šampionáte v Nemecku si vyslúžil ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča turnaja. Práve Rodri, ktorý je momentálne zranený, by si mal podľa španielskych médií odniesť z Paríža Zlatú loptu.