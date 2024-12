Real Madrid uspel v šlágri na pôde Atalanty Bergamo, Ancelotti: Dôležité víťazstvo

Futbalisti Realu Madrid sa po víťazstve v utorkovom šlágri Ligy majstrov na ihrisku Atalanty Bergamo (3:2) vrátili späť do boja o umiestnenie v najlepšej osmičke a priamu účasť v osemfinále. K triumfu ich gólmi potiahlo útočné trio Kylian Mbappe, Vinicius Junior a Jude Bellingham. "Biely balet" pripravil priebežnému lídrovi talianskej Serie A prvú prehru po 14 súťažných dueloch a premiérovú v tejto sezóne najprestížnejšej európskej súťaže.





Real vstúpil do stretnutia lepšie a Mbappe mohol v tretej minúte poslať svoj tím do vedenia. Marco Carnesecchi ho vychytal, no za krátko sa situácia zopakoval a francúzsky útočník sa už po prihrávke Brahima Diaza nemýlil. Mbappe sa stal vo veku 25 rokov a 356 dní druhým najmladším hráčom, ktorý dosiahol hranicu 50 gólov v LM po Argentínčanovi Lionelovi Messim, ktorý mal 24 rokov a 284 dní, keď sa v roku 2012 dostal na túto métu. Ihrisko však pre problémy s nohou opustil po polhodine hry a po zápase sa riešil jeho zdravotný stav. "Nemohol šprintovať, trochu ho to bolelo a považovali sme za najlepšie ho vystriedať. Zranenie nevyzerá vážne a podľa mňa ide o preťaženie," uviedol tréner Carlo Ancelotti na adresu svojho útočníka, ktorý v stredu podstúpi testy.Domáci v závere polčasu vyrovnali, keď Aurelien Tchouameni fauloval v šestnástke Seada Kolašinaca a Charles de Ketelaere suverénne premenil penaltu. V druhom polčase však Vinicius, ktorý pre zranenie nehral v predchádzajúcich štyroch dueloch Realu, potvrdil svoju dôležitosť pre tím. Brazílsky krídelník najprv v 56. minúte skóroval a krátko na to dlhým a presným centrom našiel Bellinghama, ktorý zvýšil na 3:1."Je to veľmi dôležité víťazstvo, nie každý tu vyhrá. Oni tlačili, ale v druhom polčase sme začali dobre. Sme veľmi šťastní. Tento triumf nám dá veľa, pretože bol založený na kvalitnej hre a tvrdej práci. Máme tak trochu priestor na dýchanie. Neviem, či sa nám podarí skončiť v prvej osmičke, ale cieľ je jasný, musíme vyhrať oba zápasy, ktoré nám zostávajú," skonštatoval kouč hostí podľa AFP. Real si triumfom napravil chuť po prehrách v predošlých dvoch zápasoch LM s AC Miláno (1:3) a FC Liverpool (0:2). Po šiestich dueloch má na konte deväť bodov a posunul sa na priebežné 18. miesto. Madridčanov čaká v januári budúceho roka ešte domáci zápas so Salzburgom a predstavia sa aj na ihrisku Brestu.Mbappe potreboval k dosiahnutiu 50-gólovej hranice 79 zápasov, čo je štvrtý najlepší výkon v histórii. V Lige majstrov sa to skôr podarilo iba Ruudovi van Nistelrooyovi (62 zápasov), Messimu (66) a Robertovi Lewandowskému (77). Podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) sa do historických štatistík zapísal aj Bellingham. Anglický stredopoliar sa vo veku 21 rokov a 164 dní stal najmladším hráčom, ktorý dosiahol 40 zápasov v histórii tejto súťaže, čím prekonal predchádzajúci rekord brankára Ikera Casillasa (21 rokov a 275 dní).Bellingham potvrdil formu, keď skóroval v predchádzajúcich troch ligových zápasoch: "Dúfam, že sa mi podarí ešte viac. Je to pocit úľavy. Bolo pre nás naozaj dôležité získať body. Keď sme sme prichádzali, vedeli sme, aké ťažké to bude s ich štýlom hry."Atalanta pod vedením talianskeho trénera Gian Piera Gasperiniho predvádza tradične atraktívny a ofenzívny futbal, čo potvrdila za stavu 1:3. Ademola Lookman vrátil domácich do zápasu krátko po dvoch rýchlych góloch súpera. Taliansky klub mohol v nadstavenom čase aj vyrovnať, Lookman našiel Matea Reteguiho v šestnástke, no ten zblízka prestrelil. "Samozrejme, sme sklamaní, pretože sme chceli dosiahnuť iný výsledok. Učíme sa merať s veľkými tímami. Verím, že sa k tomu približujeme a môžeme dosiahnuť dôležité výsledky. To je krok vpred, ktorý chceme ako tím urobiť," zdôraznil Gasperini a pokračoval: "Chýbajú nám drobné detaily, ale hrali sme so srdcom. Zdolali nás výsledkovo, ale nie výkonnostne. Bol to naozaj skvelý zápas."Sklamaný bol aj nigérijský útočník domácich Lookman, ktorého UEFA vyhlásila za hráča zápasu. "Cítili sme, že sme mohli urobiť viac, ale je v nás aj hrdosť. Ukázali sme, že môžeme konkurovať tímu plnému majstrov. Samozrejme, boli tam momenty, keď sme si mohli počínať lepšie, ale verím, že sme proti Realu obstáli, a to je dôležité pre náš rast." Atalanta po prehre klesla v LM z piatej na deviatu priečku.