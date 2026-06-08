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 24hod.sk    Šport

08. júna 2026

Zverevovi gratulovali Becker aj Nadal. Prvý muž s cukrovkou, ktorý vyhral grandslam, odkázala legenda – VIDEO


Tagy: dvojhra mužov hrdosť Ohlasy Osobnosti Roland Garros 2026 Víťaz

Osobnosti reagujú na prvý grandslamový titul nemeckého tenistu Alexandra Zvereva. Alexander Zverev to dokázal! Dvanásť rokov tenisovej kariéry obetoval takmer dvojmetrový dlháň z Hamburgu naháňaniu ...



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french_open_tennis_7_7_ 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Osobnosti reagujú na prvý grandslamový titul nemeckého tenistu Alexandra Zvereva.


Alexander Zverev to dokázal! Dvanásť rokov tenisovej kariéry obetoval takmer dvojmetrový dlháň z Hamburgu naháňaniu grandslamového titulu a konečne sa mu to podarilo.

V hlavnej súťaži na Roland Garros v Paríži sa Zverev prvýkrát predstavil v roku 2016 ako 19-ročný, osemkrát postúpil do štvrťfinále a na titul premenil svoj druhý finálový pokus.

Po vyše 30 rokoch sa stal prvým nemeckým tenistom s triumfom na turnaji tzv. veľkej štvorky. Pripomenul Borisa Beckera a jeho triumf na Australian Open 1996.

Tvrdá práca a splnený sen


"Už som ani neveril, že si ešte splní svoj veľký sen. Po všetkých tých rokoch, tvrdej práci, čiastkových úspechov, ale aj zúfalstve a sklamaniach po veľkých prehrách. Neuveriteľné, som na neho veľmi hrdý," cituje Borisa Beckera web kicker.de.

Zverevov domovský klub UHC Hamburg tiež reagoval na úspech s obrovskou hrdosťou. Angelique Kerberová, ktorá oslávila posledný ženský nemecký triumf vo dvojhre na Wimbledone v roku 2018, mu tiež zablahoželala: "Dokázal si to! Celé Nemecko je hrdé.“


Moment pre večnosť


Prezident Nemeckej tenisovej federácie (DTB) Dietloff von Arnim uviedol: "Tento moment bude trvať navždy. Sme nesmierne hrdí na našu nemeckú jednotku a sme radi, že si dokázal splniť sen o zisku prvého grandslamového titulu.“


Prvý cukrovkár


S krásnou gratuláciou prišla aj americká legenda Billie Jean Kingová. Osemdesiatdvaročná držiteľka 12 grandslamových singlových titulov pripomenula, že Zverev veľkú časť života bojuje s vážnym ochorením.

"Sascha je prvý muž s cukrovkou 1. typu, ktorý vyhral grandslamový turnaj. Aké víťazstvo nielen pre neho, ale pre každého, kto s touto chorobou žije," napísala Kingová.

Pochvala od Nadala


Zvereva nezabudol pozdraviť ani španielsky antukový kráľ nedávnej minulosti. Rafael Nadal, ktorý vyhral 14-krát parížsky superturnaj, vyzdvihol Zverevovu vytrvalosť.

"Dlho si naháňal svoj prvý grandslam a absolútne si ho zaslúžiš," poklonil sa Nadal.


Inšpirácia pre futbalistov


Veľký triumf Alexandra Zvereva v päťsetovom finále proti Talianovi Flaviovi Cobollimu obišiel celý svet a zastavil sa aj v americkom Chicagu, kde sa pripravuje nemecká futbalová reprezentácia na majstrovstvá sveta.

"Neuveriteľné, gratulujeme a verím, že Tvoje víťazstvo bude aj pre nás inšpirácia do šampionátových bojov,“ napísal tím DFB na instagrame.


Zdroj: SITA.sk - Zverevovi gratulovali Becker aj Nadal. Prvý muž s cukrovkou, ktorý vyhral grandslam, odkázala legenda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dvojhra mužov hrdosť Ohlasy Osobnosti Roland Garros 2026 Víťaz
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