|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Medard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júna 2026
Zverevovi gratulovali Becker aj Nadal. Prvý muž s cukrovkou, ktorý vyhral grandslam, odkázala legenda – VIDEO
Osobnosti reagujú na prvý grandslamový titul nemeckého tenistu Alexandra Zvereva. Alexander Zverev to dokázal! Dvanásť rokov tenisovej kariéry obetoval takmer dvojmetrový dlháň z Hamburgu naháňaniu ...
Zdieľať
8.6.2026 (SITA.sk) - Osobnosti reagujú na prvý grandslamový titul nemeckého tenistu Alexandra Zvereva.
Alexander Zverev to dokázal! Dvanásť rokov tenisovej kariéry obetoval takmer dvojmetrový dlháň z Hamburgu naháňaniu grandslamového titulu a konečne sa mu to podarilo.
V hlavnej súťaži na Roland Garros v Paríži sa Zverev prvýkrát predstavil v roku 2016 ako 19-ročný, osemkrát postúpil do štvrťfinále a na titul premenil svoj druhý finálový pokus.
Po vyše 30 rokoch sa stal prvým nemeckým tenistom s triumfom na turnaji tzv. veľkej štvorky. Pripomenul Borisa Beckera a jeho triumf na Australian Open 1996.
"Už som ani neveril, že si ešte splní svoj veľký sen. Po všetkých tých rokoch, tvrdej práci, čiastkových úspechov, ale aj zúfalstve a sklamaniach po veľkých prehrách. Neuveriteľné, som na neho veľmi hrdý," cituje Borisa Beckera web kicker.de.
Zverevov domovský klub UHC Hamburg tiež reagoval na úspech s obrovskou hrdosťou. Angelique Kerberová, ktorá oslávila posledný ženský nemecký triumf vo dvojhre na Wimbledone v roku 2018, mu tiež zablahoželala: "Dokázal si to! Celé Nemecko je hrdé.“
Prezident Nemeckej tenisovej federácie (DTB) Dietloff von Arnim uviedol: "Tento moment bude trvať navždy. Sme nesmierne hrdí na našu nemeckú jednotku a sme radi, že si dokázal splniť sen o zisku prvého grandslamového titulu.“
S krásnou gratuláciou prišla aj americká legenda Billie Jean Kingová. Osemdesiatdvaročná držiteľka 12 grandslamových singlových titulov pripomenula, že Zverev veľkú časť života bojuje s vážnym ochorením.
"Sascha je prvý muž s cukrovkou 1. typu, ktorý vyhral grandslamový turnaj. Aké víťazstvo nielen pre neho, ale pre každého, kto s touto chorobou žije," napísala Kingová.
Zvereva nezabudol pozdraviť ani španielsky antukový kráľ nedávnej minulosti. Rafael Nadal, ktorý vyhral 14-krát parížsky superturnaj, vyzdvihol Zverevovu vytrvalosť.
"Dlho si naháňal svoj prvý grandslam a absolútne si ho zaslúžiš," poklonil sa Nadal.
Veľký triumf Alexandra Zvereva v päťsetovom finále proti Talianovi Flaviovi Cobollimu obišiel celý svet a zastavil sa aj v americkom Chicagu, kde sa pripravuje nemecká futbalová reprezentácia na majstrovstvá sveta.
"Neuveriteľné, gratulujeme a verím, že Tvoje víťazstvo bude aj pre nás inšpirácia do šampionátových bojov,“ napísal tím DFB na instagrame.
Zdroj: SITA.sk - Zverevovi gratulovali Becker aj Nadal. Prvý muž s cukrovkou, ktorý vyhral grandslam, odkázala legenda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Alexander Zverev to dokázal! Dvanásť rokov tenisovej kariéry obetoval takmer dvojmetrový dlháň z Hamburgu naháňaniu grandslamového titulu a konečne sa mu to podarilo.
V hlavnej súťaži na Roland Garros v Paríži sa Zverev prvýkrát predstavil v roku 2016 ako 19-ročný, osemkrát postúpil do štvrťfinále a na titul premenil svoj druhý finálový pokus.
Po vyše 30 rokoch sa stal prvým nemeckým tenistom s triumfom na turnaji tzv. veľkej štvorky. Pripomenul Borisa Beckera a jeho triumf na Australian Open 1996.
Tvrdá práca a splnený sen
"Už som ani neveril, že si ešte splní svoj veľký sen. Po všetkých tých rokoch, tvrdej práci, čiastkových úspechov, ale aj zúfalstve a sklamaniach po veľkých prehrách. Neuveriteľné, som na neho veľmi hrdý," cituje Borisa Beckera web kicker.de.
Zverevov domovský klub UHC Hamburg tiež reagoval na úspech s obrovskou hrdosťou. Angelique Kerberová, ktorá oslávila posledný ženský nemecký triumf vo dvojhre na Wimbledone v roku 2018, mu tiež zablahoželala: "Dokázal si to! Celé Nemecko je hrdé.“
Moment pre večnosť
Prezident Nemeckej tenisovej federácie (DTB) Dietloff von Arnim uviedol: "Tento moment bude trvať navždy. Sme nesmierne hrdí na našu nemeckú jednotku a sme radi, že si dokázal splniť sen o zisku prvého grandslamového titulu.“
Prvý cukrovkár
S krásnou gratuláciou prišla aj americká legenda Billie Jean Kingová. Osemdesiatdvaročná držiteľka 12 grandslamových singlových titulov pripomenula, že Zverev veľkú časť života bojuje s vážnym ochorením.
"Sascha je prvý muž s cukrovkou 1. typu, ktorý vyhral grandslamový turnaj. Aké víťazstvo nielen pre neho, ale pre každého, kto s touto chorobou žije," napísala Kingová.
Pochvala od Nadala
Zvereva nezabudol pozdraviť ani španielsky antukový kráľ nedávnej minulosti. Rafael Nadal, ktorý vyhral 14-krát parížsky superturnaj, vyzdvihol Zverevovu vytrvalosť.
"Dlho si naháňal svoj prvý grandslam a absolútne si ho zaslúžiš," poklonil sa Nadal.
Inšpirácia pre futbalistov
Veľký triumf Alexandra Zvereva v päťsetovom finále proti Talianovi Flaviovi Cobollimu obišiel celý svet a zastavil sa aj v americkom Chicagu, kde sa pripravuje nemecká futbalová reprezentácia na majstrovstvá sveta.
"Neuveriteľné, gratulujeme a verím, že Tvoje víťazstvo bude aj pre nás inšpirácia do šampionátových bojov,“ napísal tím DFB na instagrame.
Zdroj: SITA.sk - Zverevovi gratulovali Becker aj Nadal. Prvý muž s cukrovkou, ktorý vyhral grandslam, odkázala legenda – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil kariéru: Musím dať jednu veľkú bodku
Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil kariéru: Musím dať jednu veľkú bodku
<< predchádzajúci článok
Real Madrid z prezidentského postu naďalej povedie Pérez, sľúbil príchod Mourinha
Real Madrid z prezidentského postu naďalej povedie Pérez, sľúbil príchod Mourinha