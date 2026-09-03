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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Thuram z Juventusu Turín si v tomto roku už nezahrá, podstúpil operáciu zraneného kolena


Tagy: Serie A

"Stará dáma" potvrdila, že francúzsky stredopoliar vynechá niekoľko mesiacov. Taliansky futbalový klub Juventus Turín prišiel minimálne do konca roka o stredopoliara Khephrena Thurama, ktorý podstúpil ...



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italy_serie_a_soccer_2_522 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - "Stará dáma" potvrdila, že francúzsky stredopoliar vynechá niekoľko mesiacov.


Taliansky futbalový klub Juventus Turín prišiel minimálne do konca roka o stredopoliara Khephrena Thurama, ktorý podstúpil operáciu pravého kolena. Podľa talianskych médií sa do súťažného diania vráti najskôr až v roku 2027. Mimo je pritom už od konca minulého roka kvôli degenerácii chrupavky v kolene.

Podľa správ denníkov Gazzetta dello Sport a Sky Italia sa 25-ročný mladší brat hráča Interu Miláno Marcusa Thurama a syn bývalého francúzskeho obrancu Liliana Thurama musí pripraviť na absenciu dlhú minimálne štyri mesiace.

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Khephren Thuram za dva roky v Juventuse odohral 70 zápasov v Serie A, strelil v nich šesť gólov. Do Talianska prišiel z francúzskeho tímu OGC Nice.

Juventus v sezóne 2025/2026 skončil v Serie A až na 6. priečke a nekvalifikoval sa do Ligy majstrov, predstaví sa "len" v Európskej lige. V novom ročníku vyhral zatiaľ oba doterajšie ligové stretnutia.


Zdroj: SITA.sk - Thuram z Juventusu Turín si v tomto roku už nezahrá, podstúpil operáciu zraneného kolena © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A
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