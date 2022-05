Real Madrid zarobil triumfom v Lige majstrov viac ako 140 miliónov eur

Španielsky futbalový klub Real Madrid získal vďaka triumfu v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov 2021/2022 poriadnu "finančnú injekciu". Ako referuje web sportowefakty.wp.pl, "biely balet" si po zisku rekordnej 14. trofeje európskeho klubového šampióna príde na 142,07 milióna eur. Sťažovať sa nemôže ani anglický FC Liverpool , zdolanému finalistovi pribudne do klubovej kasy 134,24 milióna eur.

29.5.2022 - Európska futbalová únia (UEFA) odmenila každého účastníka skupinovej časti sumou 17,74 milióna eur. Liverpool za športové úspechy zarobil 91,44 milióna eur. V tom je započítaná spomenutá čiastka za účasť v skupinovej fáze, ďalej 19,02 milióna za triumf vo všetkých šiestich dueloch spomenutej časti, následne 10,89 milióna za postup do osemfinále, 12,02 milióna za postup do štvrťfinále, 14,18 milióna za prienik do semifinále a 17,59 milióna za finálovú účasť.V prípade Realu je táto suma na úrovni 93,37 milióna eur. Tím Carla Ancelottiho síce stratil v skupinovej fáze 3,17 milióna za prehru so Šeriffom Tiraspoľ, no za víťazstvo vo finále dostal 5,1 milióna.Okrem prémií za športové výkony zarobí Liverpool 24,4 milióna eur za postavenie v rebríčku UEFA, ako aj 18,4 milióna eur z televíznych práv. V prípade Realu Madrid budú tieto sumy 35,5 milióna, resp. 13,2 milióna eur.