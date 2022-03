Zelenskyj: Cieľom rokovaní Ukrajiny a Ruska je stretnutie prezidentov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že bude pokračovať v rokovaniach s Ruskom. Za ich dôležitú úlohu označil zorganizovanie jeho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.





"Naša delegácia má jasnú úlohu – urobiť všetko preto, aby sa uskutočnilo stretnutie prezidentov," povedal Zelenskyj vo videopríhovore zverejnenom v noci na pondelok, o ktorom informovali agentúry DPA a AFP i televízia Sky News.Snahy dohodnúť svoje stretnutie so šéfom Kremľa označil Zelenskyj za "ťažkú, ale potrebnú cestu" na získanie účinných záruk. Ukrajinský líder na schôdzku s Putinom vyzýva opakovane, dosiaľ však bezvýsledne.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v nedeľu podľa DPA stretnutie prezidentov nevylúčil, zdôraznil však, že je potrebné zistiť, o čom by sa na takejto schôdzke malo hovoriť a čo by malo byť výsledkom.Členovia delegácií Ukrajiny a Ruska sa cez víkend vyjadrili k doterajším rokovaniam s opatrným optimizmom. Na pondelok sú naplánované ďalšie rozhovory prostredníctvom videokonferencie.