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02. júla 2026
Referendum môže podľa Naďa uspieť aj bez kvóra, jeho cieľom je mobilizovať voličov proti Ficovi – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026
„Ak je cieľom vytvoriť náladu v spoločnosti, motivovať voličov a cez komunálne, regionálne až parlamentné voľby dosiahnuť porážku Roberta Fica, tak v tom prípade si myslím - a tak sme to aj celý čas ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - „Ak je cieľom vytvoriť náladu v spoločnosti, motivovať voličov a cez komunálne, regionálne až parlamentné voľby dosiahnuť porážku Roberta Fica, tak v tom prípade si myslím – a tak sme to aj celý čas plánovali – že by mohlo byť úspešné."
Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď v relácii PubliQ Mira Frindta, ktorá vzniká v spolupráci so sita.sk. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica.
„Ak je cieľom vytvoriť náladu v spoločnosti, motivovať voličov a cez komunálne, regionálne až parlamentné voľby dosiahnuť porážku Roberta Fica, tak v tom prípade si myslím – a tak sme to aj celý čas plánovali – že by mohlo byť úspešné," povedal.
Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. „Ak sa na cieľ referenda pozeráme úzko, teda iba cez odpovede na dve konkrétne otázky, tak si netrúfam odhadnúť účasť. Je to veľmi ťažké povedať," uviedol.
Podľa neho sa odhady účasti pohybujú v širokom rozpätí. Odkázal pritom na dva prieskumy verejnej mienky. Prieskum agentúry AKO hovoril o účasti na úrovni 40 percent, prieskum agentúry Ipsos uvádzal 26 percent. „Ak by sa to pohybovalo niekde uprostred, určite by to nebola prehra," skonštatoval.
Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impulz na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. „Začali nám písať ľudia šokovaní s tým, čo sa deje v spoločnosti, že prečo neurobíte referendum tak, ako robí Robert Fico vždy, keď je v opozícii. A my sme nad tým tak uvažovali, lebo ja som vedel, čo to znamená vyzbierať okolo 400-tisíc podpisov. Debatovali sme o tom a nakoniec sme si povedali, že ideme do toho," uviedol.
Podotkol, že ľudia zrejme k tomu istému vyzývali aj ďalšie opozičné strany. Neskôr Demokrati zistili, že aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) chcela robiť petíciu k referendu. „Pár týždňov po tom, čo sme ohlásili, že ideme zbierať podpisy za referendum, tak sme zistili, že napríklad strana SaS už mala v tlači merch. To znamená, že reklamnú kampaň mali predpripravenú, lebo tiež chceli ísť do tohto referenda. My sme ich nechtiac predbehli," priznal Naď.
Aj v Progresívnom Slovensku sa podľa neho o referende diskutovalo, no chýbala zhoda vo vedení strany. „Úprimne sme si mysleli, že sa ostatné strany pridajú. Keby sme boli v opačnej situácii my, pridali by sme sa. Jedna strana Roberta Fica poraziť nedokáže, musíme to urobiť ako opozičný blok," vyhlásil Naď.
Podľa jeho slov referendum oficiálne podporili Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia, pričom predstavitelia ďalších opozičných strán deklarovali účasť alebo podporu individuálne. Ocenil však napríklad vyhlásenia predsedu SaS Branislava Gröhlinga alebo Júliusa Jakaba z Hnutia Slovenska, ktorí verejne deklarovali, že sa na referende zúčastnia.
Naď by však privítal spoločné vystúpenie celej opozície. „Politicky to chápem, ale myslím si, že tu by sme mali ísť o úroveň vyššie a mali by sme sa baviť o tom, že chceme poraziť Roberta Fica, a mali sme tam spoločne stať v jednom rade. Ale hovorím, je to ich legitímne právo a ja to nebudem nejakým spôsobom spochybňovať," uzavrel.
Referendum sa koná v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči rozhodnú o dvoch otázkach. Vyjadria sa k tomu, či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Referendum môže podľa Naďa uspieť aj bez kvóra, jeho cieľom je mobilizovať voličov proti Ficovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď v relácii PubliQ Mira Frindta, ktorá vzniká v spolupráci so sita.sk. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica.
„Ak je cieľom vytvoriť náladu v spoločnosti, motivovať voličov a cez komunálne, regionálne až parlamentné voľby dosiahnuť porážku Roberta Fica, tak v tom prípade si myslím – a tak sme to aj celý čas plánovali – že by mohlo byť úspešné," povedal.
Odhady účasti
Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. „Ak sa na cieľ referenda pozeráme úzko, teda iba cez odpovede na dve konkrétne otázky, tak si netrúfam odhadnúť účasť. Je to veľmi ťažké povedať," uviedol.
Podľa neho sa odhady účasti pohybujú v širokom rozpätí. Odkázal pritom na dva prieskumy verejnej mienky. Prieskum agentúry AKO hovoril o účasti na úrovni 40 percent, prieskum agentúry Ipsos uvádzal 26 percent. „Ak by sa to pohybovalo niekde uprostred, určite by to nebola prehra," skonštatoval.
Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impulz na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. „Začali nám písať ľudia šokovaní s tým, čo sa deje v spoločnosti, že prečo neurobíte referendum tak, ako robí Robert Fico vždy, keď je v opozícii. A my sme nad tým tak uvažovali, lebo ja som vedel, čo to znamená vyzbierať okolo 400-tisíc podpisov. Debatovali sme o tom a nakoniec sme si povedali, že ideme do toho," uviedol.
Opozičná spolupráca
Podotkol, že ľudia zrejme k tomu istému vyzývali aj ďalšie opozičné strany. Neskôr Demokrati zistili, že aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) chcela robiť petíciu k referendu. „Pár týždňov po tom, čo sme ohlásili, že ideme zbierať podpisy za referendum, tak sme zistili, že napríklad strana SaS už mala v tlači merch. To znamená, že reklamnú kampaň mali predpripravenú, lebo tiež chceli ísť do tohto referenda. My sme ich nechtiac predbehli," priznal Naď.
Aj v Progresívnom Slovensku sa podľa neho o referende diskutovalo, no chýbala zhoda vo vedení strany. „Úprimne sme si mysleli, že sa ostatné strany pridajú. Keby sme boli v opačnej situácii my, pridali by sme sa. Jedna strana Roberta Fica poraziť nedokáže, musíme to urobiť ako opozičný blok," vyhlásil Naď.
Podľa jeho slov referendum oficiálne podporili Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia, pričom predstavitelia ďalších opozičných strán deklarovali účasť alebo podporu individuálne. Ocenil však napríklad vyhlásenia predsedu SaS Branislava Gröhlinga alebo Júliusa Jakaba z Hnutia Slovenska, ktorí verejne deklarovali, že sa na referende zúčastnia.
Výzva na jednotu
Naď by však privítal spoločné vystúpenie celej opozície. „Politicky to chápem, ale myslím si, že tu by sme mali ísť o úroveň vyššie a mali by sme sa baviť o tom, že chceme poraziť Roberta Fica, a mali sme tam spoločne stať v jednom rade. Ale hovorím, je to ich legitímne právo a ja to nebudem nejakým spôsobom spochybňovať," uzavrel.
Referendum sa koná v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči rozhodnú o dvoch otázkach. Vyjadria sa k tomu, či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre Roberta Fica a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Referendum môže podľa Naďa uspieť aj bez kvóra, jeho cieľom je mobilizovať voličov proti Ficovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026
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