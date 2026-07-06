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06. júla 2026

Referendum nedokázalo zmobilizovať ani menšiny, výnimku tvoria jedine Gorali


Tagy: Gorali Inštitút Mateja Bela Maďari Národnostné menšiny Referendum Referendum 4. júla 2026 Rómovia Rusíni

Analýza ukázala, že príslušníci maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny zostali doma v oveľa väčšej miere, ako väčšinové obyvateľstvo. Referendum podľa analýzy



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6a48f9db727b3898836010 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Analýza ukázala, že príslušníci maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny zostali doma v oveľa väčšej miere, ako väčšinové obyvateľstvo.


Referendum podľa analýzy Inštitútu Mateja Bela nedokázalo zmobilizovať menšiny, s výnimkou Goralov. Analýza ukázala, že príslušníci maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny zostali doma v oveľa väčšej miere, ako väčšinové obyvateľstvo.

Samotné sčítanie nám neprináša etnické dáta, nakoľko hlasovanie je na Slovensku vo všeobecnosti anonymizované,“ priblížili výskumníci Inštitútu Mateja Bela, ktorí však dokázali vygenerovať dáta pre tie menšiny, ktoré sa koncentrujú do obcí, na báze analýzy dát dostupných pre dané obce.

Podpriemerná účasť na referende


„Na základe tejto metódy vieme povedať, že väčšina teritoriálne koncentrovane žijúcich národnostných menšín sa na referende zúčastnila iba podpriemerne,“ informoval inštitút. V prípade rómskych obcí ukazuje volebná účasť necelých 6 percent. Výrazne podpriemernú účasť mala aj maďarská komunita s výsledkom necelých 9 percent.

„Veľkú zmenu vidíme v prípade rusínskej komunity, ktorá – na rozdiel s referendom v roku 2023 – sa mobilizovala iba podpriemerne, a to na úrovni 12 až 13 percent,“ priblížil inštitút a spresnil, že negatívnu tendenciu mobilizácie ukazuje aj skutočnosť, že všetky tri obce, kde sa k urnám nedostavil ani jeden volič, sú menšinové a dve z nich sú rusínske.

Najväčšiu účasť mali Gorali


Ide o obec Bystrá pri Stropkove a Krajná Porúbka v okrese Svidník. Jedna z obcí bola rómska, a to Sása v okrese Revúca. Nadpriemernú účasť na referende mali Gorali. Gorali žijú koncentrovane v päťdesiatke obcí najmä na severe krajiny a účasť sa tam vyšplhala na vyše 17 percent, čo je o dva percentuálne body viac ako celoslovenský priemer.

Najväčšiu účasť mali Gorali na Spiši, ktorá bola na úrovni 18,5 percenta. Analýza tak ukázala, že príslušníci národnostných menšín dnes tvoria osobitné skupiny voličov, ktoré sa správajú odlišne než celoštátny priemer. Gorali sú dôkazom, že sa menšinoví voliči vedia zmobilizovať, no zvyšné sú dôkazom toho, že aj výrazne demobilizovať.

„Rozhodne to však nie sú voličské skupiny, ktoré sa dajú úspešne osloviť len prostredníctvom všeobecnej celoštátnej kampane,“ uzavrel Inštitút Mateja Bela.



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Zdroj: SITA.sk - Referendum nedokázalo zmobilizovať ani menšiny, výnimku tvoria jedine Gorali © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gorali Inštitút Mateja Bela Maďari Národnostné menšiny Referendum Referendum 4. júla 2026 Rómovia Rusíni
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