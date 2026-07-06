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06. júla 2026
Vojna v Sudáne si podľa OSN vyžiadala tento rok najmenej 330 detských obetí
UNICEF varuje pred zhoršujúcou sa situáciou v krajine, kde milióny detí čelia vysídleniu, hladu a násiliu. Vojna v
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Vojna v Sudáne medzi pravidelnou armádou a polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF) si za prvých šesť mesiacov roka 2026 vyžiadala najmenej 330 zabitých alebo zranených detí. V pondelok na to upozornil Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF).
„Deti sú zabíjané a zraňované vo svojich domovoch, na cestách, na trhoch aj pri pokusoch dostať sa k základným službám, ako sú vzdelávanie a zdravotná starostlivosť,“ uviedol šéf UNICEF pre Sudán Sheldon Yett.
Brutálny konflikt
Konflikt, ktorý vypukol v apríli 2023, si podľa humanitárnych organizácií vyžiadal už viac ako 200-tisíc obetí.
Obe bojujúce strany čoraz viac využívajú drony, ktoré podľa UNICEF stoja za 60 percentami detských obetí v regióne Kordofán.
Päť miliónov vysídlených
OSN vyhlásila „červený poplach“ pre mesto al-Ubajjid v Severnom Kordofáne, kde podľa nej RSF pripravujú rozsiahlu ofenzívu ohrozujúcu približne pol milióna ľudí.
„Akékoľvek ďalšie zhoršenie situácie môže vystaviť ešte viac detí smrti, zraneniam, vysídleniu a ďalším vážnym rizikám,“ upozornil UNICEF.
Podľa údajov OSN je v Sudáne vnútorne vysídlených približne päť miliónov detí. Viac než 825-tisíc detí mladších ako päť rokov zároveň trpí ťažkou akútnou podvýživou.
Zdroj: SITA.sk - Vojna v Sudáne si podľa OSN vyžiadala tento rok najmenej 330 detských obetí © SITA Všetky práva vyhradené.
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