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06. júla 2026

Vojna v Sudáne si podľa OSN vyžiadala tento rok najmenej 330 detských obetí


Tagy: boje v Sudáne detské obete Podvýživa vysídlení ľudia

UNICEF varuje pred zhoršujúcou sa situáciou v krajine, kde milióny detí čelia vysídleniu, hladu a násiliu. Vojna v



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aptopix_sudan_war_12119 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - UNICEF varuje pred zhoršujúcou sa situáciou v krajine, kde milióny detí čelia vysídleniu, hladu a násiliu.

Vojna v Sudáne medzi pravidelnou armádou a polovojenskými Jednotkami rýchlej podpory (RSF) si za prvých šesť mesiacov roka 2026 vyžiadala najmenej 330 zabitých alebo zranených detí. V pondelok na to upozornil Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF).


„Deti sú zabíjané a zraňované vo svojich domovoch, na cestách, na trhoch aj pri pokusoch dostať sa k základným službám, ako sú vzdelávanie a zdravotná starostlivosť,“ uviedol šéf UNICEF pre Sudán Sheldon Yett.



Brutálny konflikt


Konflikt, ktorý vypukol v apríli 2023, si podľa humanitárnych organizácií vyžiadal už viac ako 200-tisíc obetí.


Obe bojujúce strany čoraz viac využívajú drony, ktoré podľa UNICEF stoja za 60 percentami detských obetí v regióne Kordofán.



Päť miliónov vysídlených


OSN vyhlásila „červený poplach“ pre mesto al-Ubajjid v Severnom Kordofáne, kde podľa nej RSF pripravujú rozsiahlu ofenzívu ohrozujúcu približne pol milióna ľudí.


„Akékoľvek ďalšie zhoršenie situácie môže vystaviť ešte viac detí smrti, zraneniam, vysídleniu a ďalším vážnym rizikám,“ upozornil UNICEF.


Podľa údajov OSN je v Sudáne vnútorne vysídlených približne päť miliónov detí. Viac než 825-tisíc detí mladších ako päť rokov zároveň trpí ťažkou akútnou podvýživou.




Zdroj: SITA.sk - Vojna v Sudáne si podľa OSN vyžiadala tento rok najmenej 330 detských obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: boje v Sudáne detské obete Podvýživa vysídlení ľudia
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