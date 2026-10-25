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25. októbra 2026
Politológ poukazuje na tesný výsledok volieb na post predsedu Košického kraja, voličská podpora pre Trnku ale v porovnaní s predošlými voľbami výrazne prepadla
Za najväčšie prekvapenie týchto komunálnych volieb na Slovensku politológ označil volebný zisk viac než 100-tisíc hlasov pre kandidáta na prešovského župana Milana Mazureka z hnutia Republika.
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25.10.2026 (SITA.sk) - Za najväčšie prekvapenie týchto komunálnych volieb na Slovensku politológ označil volebný zisk viac než 100-tisíc hlasov pre kandidáta na prešovského župana Milana Mazureka z hnutia Republika.
Politológ poukazuje na tesný výsledok volieb na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), voličská podpora pre Rastislava Trnku podľa jeho slov ale v porovnaní s predošlými voľbami výrazne prepadla. Pre agentúru SITA to skonštatoval Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
"Tesný náskok Rastislava Trnku pred Mariánom Porvažníkom od prvého zverejnenia sčítaných hlasov až po to posledné, v konečnom súčte dopadlo lepšie pre úradujúceho predsedu kraja Trnku. Spomedzi všetkých krajov išlo o najtesnejší a zároveň najnapínavejší volebný súboj,” uviedol.
Poznamenal ale, že napriek tomu, že Trnka svoj mandát obhájil aj do tretice, pravdou je, že jeho voličská podpora v rámci Košického kraja v porovnaní s predošlými regionálnymi voľbami v roku 2022 markantne poklesla, a to z viac než 110-tisíc hlasov na čosi vyše 76-tisíc hlasov. V percentuálnom vyjadrení ide o pokles o necelých 31 percent.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
"Na druhej strane, aktuálna voličská podpora pre Trnku je stále vyššia oproti tomu, čo získal v regionálnych voľbách v roku 2017 (necelých 60-tisíc hlasov), teda pri svojom prvom volebnom víťazstve. Zásadný rozdiel však vidím v tom, že kým v predošlých dvoch funkčných obdobiach sa mohol opierať o poslancov krajského zastupiteľstva, v najbližšom funkčnom období sa dá očakávať, že to bude podstatne komplikovanejšie,” vraví politológ.
Na margo kandidáta strán súčasnej koalície a ďalších pronárodne orientovaných politických subjektov Igora Šimka, ktorý skončil na treťom mieste, sa Onufrák vyjadril, že Šimkov volebný zisk vyše 52-tisíc hlasov považuje za veľmi slušný, a za niečo, na čom sa dá v budúcnosti stavať. Podobne zhodnotil aj výsledok nezávislej kandidátky Moniky Sofiye Soročinovej, ktorá získala viac ako 23-tisíc voličov, čo predstavuje viac než dvojnásobok toho, čo získala pred štyrmi rokmi.
"Pokiaľ ide o volebný boj o post primátora mesta Košice, ten sa odohral, ako sa vo všeobecnosti predpokladalo medzi úradujúcim primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a starostom mestskej časti KVP Ladislavom Lörincom. Víťazne z tohto súboja vzišiel Lörinc, ktorému svoj hlas odovzdalo takmer 27-tisíc voličov, čo bol takmer dvojnásobok volebného zisku, ktorý získal Jaroslav Polaček (temer 15-tisíc). V prípade Polačeka predstavoval tento počet ani nie polovicu počtu hlasov, ktoré získal v roku 2018, teda v čase, kedy sa stal primátorom Košíc,” vraví Onufrák. V súvislosti s volebným ziskom jedinej ženskej kandidátky Lenky Kovačevičovej skonštatoval, že jej volebný zisk vo výške čosi vyše osemtisíc voličských hlasov možno považovať za isté sklamanie.
Za najväčšie prekvapenie týchto komunálnych volieb na Slovensku politológ označil volebný zisk viac než 100-tisíc hlasov pre kandidáta na prešovského župana Milana Mazureka (hnutie Republika). Poukázal, že hoci úradujúci predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský z KDH svoj post po tretíkrát obhájil so ziskom temer 139-tisíc hlasov (necelých 49 percent), hnutie Republika aj so samotným Mazurekom môžu byť nadmieru spokojní.
"Takýto výsledok neočakávali zjavne ani oni sami. Vedenie Republiky by určite malo za to do značnej miery poďakovať sociálnym demokratom,Smeru-SD i Hlasu-SD, ktorí neboli schopní postaviť svojich vlastných kandidátov. A za šťastnú a ani rozumnú nemožno považovať ani nomináciu – a následne i stiahnutie nominácie – poslankyne europarlamentu za Smer-SD Judity Laššákovej. V tomto kontexte len dodám, že pred štyrmi rokmi Michalovi Kaliňákovi ako spoločnému kandidátovi Hlasu-SD, Smeru-SD, SNS a Szovetség-Aliancie svoj hlas odovzdalo niečo nad 83-tisíc voličov. Štvornásobný predseda PSK Peter Chudík dosiahol najvyšší počet hlasov v počte 71-tisíc v 1. kole volieb v roku 2009. A tak volebnú podporu Milana Mazureka možno vnímať ako dosiahnutie úplne "iného levelu",” vraví Onufrák.
Vystríhal, že hoci v Prešovskom kraji aj vďaka spájaniu a spolupráci stredopravých politických strán Mazurek nezvíťazil, pre celé Slovensko a najmä pre prodemokratické politické strany a ich lídrov by mal byť jeho výsledok jasným signálom, že "po najbližších parlamentných voľbách môže byť zloženie budúcej vlády červenohnedé”.
Zdroj: SITA.sk - Politológ poukazuje na tesný výsledok volieb na post predsedu Košického kraja, voličská podpora pre Trnku ale v porovnaní s predošlými voľbami výrazne prepadla © SITA Všetky práva vyhradené.
Politológ poukazuje na tesný výsledok volieb na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), voličská podpora pre Rastislava Trnku podľa jeho slov ale v porovnaní s predošlými voľbami výrazne prepadla. Pre agentúru SITA to skonštatoval Alexander Onufrák z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
"Tesný náskok Rastislava Trnku pred Mariánom Porvažníkom od prvého zverejnenia sčítaných hlasov až po to posledné, v konečnom súčte dopadlo lepšie pre úradujúceho predsedu kraja Trnku. Spomedzi všetkých krajov išlo o najtesnejší a zároveň najnapínavejší volebný súboj,” uviedol.
Trnkova voličská podpora markantne poklesla
Poznamenal ale, že napriek tomu, že Trnka svoj mandát obhájil aj do tretice, pravdou je, že jeho voličská podpora v rámci Košického kraja v porovnaní s predošlými regionálnymi voľbami v roku 2022 markantne poklesla, a to z viac než 110-tisíc hlasov na čosi vyše 76-tisíc hlasov. V percentuálnom vyjadrení ide o pokles o necelých 31 percent.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
"Na druhej strane, aktuálna voličská podpora pre Trnku je stále vyššia oproti tomu, čo získal v regionálnych voľbách v roku 2017 (necelých 60-tisíc hlasov), teda pri svojom prvom volebnom víťazstve. Zásadný rozdiel však vidím v tom, že kým v predošlých dvoch funkčných obdobiach sa mohol opierať o poslancov krajského zastupiteľstva, v najbližšom funkčnom období sa dá očakávať, že to bude podstatne komplikovanejšie,” vraví politológ.
Šimkov „veľmi slušný“ volebný zisk
Na margo kandidáta strán súčasnej koalície a ďalších pronárodne orientovaných politických subjektov Igora Šimka, ktorý skončil na treťom mieste, sa Onufrák vyjadril, že Šimkov volebný zisk vyše 52-tisíc hlasov považuje za veľmi slušný, a za niečo, na čom sa dá v budúcnosti stavať. Podobne zhodnotil aj výsledok nezávislej kandidátky Moniky Sofiye Soročinovej, ktorá získala viac ako 23-tisíc voličov, čo predstavuje viac než dvojnásobok toho, čo získala pred štyrmi rokmi.
"Pokiaľ ide o volebný boj o post primátora mesta Košice, ten sa odohral, ako sa vo všeobecnosti predpokladalo medzi úradujúcim primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom a starostom mestskej časti KVP Ladislavom Lörincom. Víťazne z tohto súboja vzišiel Lörinc, ktorému svoj hlas odovzdalo takmer 27-tisíc voličov, čo bol takmer dvojnásobok volebného zisku, ktorý získal Jaroslav Polaček (temer 15-tisíc). V prípade Polačeka predstavoval tento počet ani nie polovicu počtu hlasov, ktoré získal v roku 2018, teda v čase, kedy sa stal primátorom Košíc,” vraví Onufrák. V súvislosti s volebným ziskom jedinej ženskej kandidátky Lenky Kovačevičovej skonštatoval, že jej volebný zisk vo výške čosi vyše osemtisíc voličských hlasov možno považovať za isté sklamanie.
Najväčšie prekvapenie
Za najväčšie prekvapenie týchto komunálnych volieb na Slovensku politológ označil volebný zisk viac než 100-tisíc hlasov pre kandidáta na prešovského župana Milana Mazureka (hnutie Republika). Poukázal, že hoci úradujúci predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský z KDH svoj post po tretíkrát obhájil so ziskom temer 139-tisíc hlasov (necelých 49 percent), hnutie Republika aj so samotným Mazurekom môžu byť nadmieru spokojní.
"Takýto výsledok neočakávali zjavne ani oni sami. Vedenie Republiky by určite malo za to do značnej miery poďakovať sociálnym demokratom,Smeru-SD i Hlasu-SD, ktorí neboli schopní postaviť svojich vlastných kandidátov. A za šťastnú a ani rozumnú nemožno považovať ani nomináciu – a následne i stiahnutie nominácie – poslankyne europarlamentu za Smer-SD Judity Laššákovej. V tomto kontexte len dodám, že pred štyrmi rokmi Michalovi Kaliňákovi ako spoločnému kandidátovi Hlasu-SD, Smeru-SD, SNS a Szovetség-Aliancie svoj hlas odovzdalo niečo nad 83-tisíc voličov. Štvornásobný predseda PSK Peter Chudík dosiahol najvyšší počet hlasov v počte 71-tisíc v 1. kole volieb v roku 2009. A tak volebnú podporu Milana Mazureka možno vnímať ako dosiahnutie úplne "iného levelu",” vraví Onufrák.
Vystríhal, že hoci v Prešovskom kraji aj vďaka spájaniu a spolupráci stredopravých politických strán Mazurek nezvíťazil, pre celé Slovensko a najmä pre prodemokratické politické strany a ich lídrov by mal byť jeho výsledok jasným signálom, že "po najbližších parlamentných voľbách môže byť zloženie budúcej vlády červenohnedé”.
Zdroj: SITA.sk - Politológ poukazuje na tesný výsledok volieb na post predsedu Košického kraja, voličská podpora pre Trnku ale v porovnaní s predošlými voľbami výrazne prepadla © SITA Všetky práva vyhradené.
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