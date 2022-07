Sekera ukončil hráčsku kariéru aj napriek ponukám, rozhodol sa viac venovať rodine

Chce sa venovať rodine

Kapitán slovenského mužstva

19.7.2022 - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera sa vo veku 36 rokov rozhodol ukončiť hráčsku kariéru, potvrdil to v rozhovore pre portál Sportnet. Bojnický rodák absolvoval 16 sezón v zámorskej NHL, za Slovensko hral na ôsmich majstrovstvách sveta, na ZOH 2010 vo Vancouveri aj o štyri roky neskôr v Soči.V bohatej zbierke úspechov má extraligový titul s Duklou Trenčín z roku 2004, striebornú medailu z MS 2012 aj Zlatý puk pre najlepšieho slovenského hokejistu za rok 2016."Nechcel som sa ešte ďalšiu sezónu naháňať. S mojou hokejovou kariérou je koniec. Ako voľný hráč som dostal nejaké ponuky, ale rozhodol som sa, že to predsa len ukončím. Veľa zavážilo, že syn mal posledný rok zdravotné problémy. Po všetkom, čím sme si prešli, som si uvedomil, že najlepšie by bolo, aby som sa venoval rodine. Myslel som si, že sa to cez leto ešte nejako zlomí, ale nestalo sa. Na sto percent ma už nič nepresvedčí," vysvetlil Sekera, ktorý odohral v kanadsko-americkej profilige 842 duelov základnej časti za Buffalo Sabres Sekera si s "hviezdami" zahral v roku 2020 vo finále Stanleyho pohára, v play-off spolu nastúpil dokopy na 46 zápasov. V roku 2016 bol súčasťou Tímu Európy, ktorý sa dostal do finále obnoveného Svetového pohára.Pri svojich ostatných troch účastiach na svetovom šampionáte (2016, 2018, 2019) bol kapitánom slovenského mužstva. Počas výluky v NHL v ročníku 2012/2013 odohral 25 stretnutí za Slovan Bratislava v nadnárodnej KHL.