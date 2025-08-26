Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

26. augusta 2025

Turecký minister dopravy dostal pokutu za prekročenie rýchlosti


Tagy: Diaľnica Pokuta Turecký minister

Turecký minister dopravy Abdulkadir Uraloğlu dostal pokutu za prekročenie rýchlosti. V nedeľu večer zverejnil na sieti X video, na ktorom ide autom po diaľnici neďaleko hlavného mesta Ankara a počúva ľudové piesne ...



Zdieľať
iraq_turkey_89621 676x453 26.8.2025 (SITA.sk) - Turecký minister dopravy Abdulkadir Uraloğlu dostal pokutu za prekročenie rýchlosti. V nedeľu večer zverejnil na sieti X video, na ktorom ide autom po diaľnici neďaleko hlavného mesta Ankara a počúva ľudové piesne a úryvky z prejavov prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Na niekoľkých záberoch, ktoré nechtiac ukazujú tachometer, je vidieť, že dosahuje rýchlosť 190 až 225 kilometrov za hodinu. Rýchlostný limit na diaľnici pri Ankare je 140 kilometrov za hodinu.


O niekoľko hodín neskôr sa Uraloğlu na sieti X priznal, že dostal pokutu za prekročenie rýchlosti. „Sadol som za volant, aby som skontroloval diaľnicu Ankara - Nigde, a neúmyselne som na krátky čas prekročil rýchlostný limit. Videom som sa v podstate odsúdil,“ napísal.

Z oznámenia o pokute, ktorého kópiu zverejnil, vyplýva, že išiel rýchlosťou 225 kilometrov za hodinu a dostal pokutu 9 267 tureckých lír (192 eur). „Odteraz budem oveľa opatrnejší,“ napísal. „Dodržiavanie obmedzenia rýchlosti je povinné pre každého," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Turecký minister dopravy dostal pokutu za prekročenie rýchlosti © SITA Všetky práva vyhradené.

