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21. októbra 2026

Vo Francúzsku v súvislosti s násilnosťami presunuli úvodný výkop duelu Ligue 1


Tagy: Ligue 1

Nepokoje vo Francúzsku vyvolali posun viacerých športových podujatí vrátane futbalu a ragby. Vedenie najvyššej francúzskej futbalovej súťaže (LFP) pristúpilo k posunu úvodného výkopu jedného z ...



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france_protests_74912 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Nepokoje vo Francúzsku vyvolali posun viacerých športových podujatí vrátane futbalu a ragby.


Vedenie najvyššej francúzskej futbalovej súťaže (LFP) pristúpilo k posunu úvodného výkopu jedného z víkendových duelov 8. kola Ligue 1. Dôvodom sú ťažkosti so zabezpečením verejného poriadku počas nepokojov v krajine.

Stretnutie medzi Toulouse a Troyes sa malo konať v sobotu o 17.15 h, po novom sa uskutoční o deň neskôr v rovnakom čase. Na sobotu je v Toulouse naplánované iné športové podujatie, tamojší ragbyový klub privíta Perpignan.

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"Hoci tento duel nepovažujeme za vysoko rizikový, organizovanie podujatia s tak veľkou účasťou si vyžaduje nasadenie vnútorných bezpečnostných síl a mestské policajné zložky," uviedla prefektúra Haute-Garonne, ktorá spravuje verejné služby a bezpečnosť v regióne.

Aj v Ligue 2 prišlo k presunu jedného z duelov, Montpellier a parížsky tím Red Star preložili z rovnakého dôvodu zo soboty na pondelok.

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Niektoré z najhorších nepokojov, aké Francúzsko zažilo za ostatné roky, vypukli minulú sobotu na pozadí celoštátnych protestov proti rastúcim životným nákladom. Úrady odvtedy zaviedli čiastočné obmedzenia pohybu osôb v častiach Paríža a ďalších miest vrátane Toulouse, aby zabránili ďalšiemu násiliu.

V utorok v parížskom Parku Princov museli bezpečnostné zložky zaisťovať poriadok v súvislosti s duelom Ligy majstrov medzi Parížom Saint-Germain a FC Barcelona (4:2). Na rovnakom štadióne futbalisti PSG v nedeľu vyzvú v Ligue 1 hráčov Lyonu.


Zdroj: SITA.sk - Vo Francúzsku v súvislosti s násilnosťami presunuli úvodný výkop duelu Ligue 1 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1
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