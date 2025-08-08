|
Rekodifikáciu Občianskeho zákonníka považuje Slovenská advokátska komora za prioritnú tému
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister spravodlivosti SR Občiansky zákonník
Rekodifikáciu Občianskeho zákonníka považuje Slovenská advokátska komora (SAK) za prioritnú tému, ktorá bude mať významný dosah na občianskoprávne ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Rekodifikáciu Občianskeho zákonníka považuje Slovenská advokátska komora (SAK) za prioritnú tému, ktorá bude mať významný dosah na občianskoprávne vzťahy, ochranu práv, a tým aj na každodenný výkon advokácie.
Ako v tejto súvislosti pre agentúru SITA zdôraznil mediálny odbor SAK, z tohto dôvodu majú záujem zapojiť sa do konzultácií a pripomienkovania návrhu nového Občianskeho zákonníka ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním.
„Pri viacerých rokovaniach s predstaviteľmi ministerstva sme preto opakovane potvrdili našu pripravenosť sa naplno zapájať do odborného dialógu. Interne sa téme na komore venuje priamo Predsedníctvo SAK a posilnená pracovná skupina pre občianske právo hmotné,“ uviedla advokátska komora.
Ministerstvo spravodlivosti začiatkom júla zverejnilo na svojej webovej stránke základnú štruktúru s čiastkovým paragrafovým znením návrhu nového Občianskeho zákonníka.
„Bezprostredne nato sme osobitným newsletterom vyzvali všetkých našich členov, aby nám zaslali pripomienky a postrehy k predloženým návrhom. Takto získavame cennú poznatkovú bázu od našich členov, ktorá bude slúžiť ako podklad pre predsedníctvo a pracovnú skupinu na vypracovanie našich stanovísk k jednotlivým oblastiam,“ zdôraznila SAK.
Pokiaľ ide o samotný návrh predloženého konceptu, zatiaľ je podľa advokátskej komory predčasné ho komplexne hodnotiť, keďže každá oblasť si ešte bude vyžadovať podrobné posúdenie.
„V tomto štádiu pozitívne hodnotíme, že napriek viacerým otvoreným otázkam aj koncepčného charakteru, je z predložených návrhov zrejmé, že ide o profesionálne vypracovaný materiál s rukopisom rešpektovaných civilistov. Preto má význam viesť o ňom poctivú diskusiu,“ dodala SAK.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v júli predstavil koncepciu moderného civilného práva, sľubuje evolúciu miesto revolúcie. Ako minister uviedol na tlačovej besede, Slovensko bude mať po dlhých desaťročiach moderný Občiansky zákonník.
Ministerstvo spravodlivosti zároveň priblížilo základné princípy, na ktorých sa zhodli členovia komisie pre kodifikáciu Občianskeho zákonníka. Nový predpis si podľa slov Suska kladie za cieľ odstrániť relikty socialistického prístupu a zaviesť inštitúty, ktoré v aplikačnej praxi doposiaľ chýbali.
Ministerstvo spresnilo, že kodifikovaná právna úprava vychádza z monistickej koncepcie civilného práva a zruší dualizmus, ktorý funguje v súčasnom právnom poriadku, čo sa prejavuje najmä v úprave záväzkov podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Nový predpis má pritom klásť dôraz na slobodnú vôľu človeka a obmedzenie zásahu štátu do platnosti právnych úkonov.
„Naším veľkým a hlavným cieľom je rekodifikácia občianskeho práva hmotného, ktorá sa tu rieši niekoľko desiatok rokov, a my sme chceli s týmto naozaj pohnúť, pretože sme v Európe poslednou krajinou, v ktorej Občiansky zákonník nevyhovuje potrebám doby,“ uviedol v júli Susko, podľa ktorého je táto nová úprava jedným z hlavných legislatívnych cieľov rezortu spravodlivosti.
Odborná diskusia bude podľa jeho slov trvať niekoľko týždňov a na jeseň by mal byť zákon predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Koncept nového zákona podľa Suska opúšťa paternalistickú filozofiu, ktorá bola typická pre minulosť. Podľa ministra pritom nejde o žiadnu revolučnú myšlienku, ale skôr o evolúciu.
Zdroj: SITA.sk - Rekodifikáciu Občianskeho zákonníka považuje Slovenská advokátska komora za prioritnú tému © SITA Všetky práva vyhradené.
