Vláda bude šetriť na sebe, aby mohla dať ľuďom. Okomentoval Heger 500-miliónový sociálny balíček

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálne opatrenia za 500 mil. eur, ktoré v stredu predstavila vláda, sú podľa ministra financií Eduarda Hegera masívna, no zároveň zodpovedná pomoc ľuďom.Podľa neho si uvedomujú, v akej situácii sa Slovensko aktuálne nachádza, no zároveň chcú plniť svoje sľuby."Pre mňa je dôležité, že ide o masívnu, ale aj zodpovednú pomoc ľuďom. Takto sa to má robiť," vyhlásil šéf rezortu financií na stredajšej tlačovej besede s tým, že nie je potrebné šetriť, ale efektívne používať peniaze občanov.Markantný rozdiel medzi predchádzajúcimi vládami a tou súčasnou je pritom podľa Hegera v tom, že táto vláda "pôjde do vlastného vačku". "Bude šetriť na sebe, aby mohla dať ľuďom," skonštatoval. V rámci koalície sa dohodli na znižovaní výdavkov na tovary, služby a personál, a to v každej skupine o 10 percent. Pripravené majú byť i ďalšie opatrenia.Tento fakt privítal aj minister hospodárstva Richard Sulík. "Toto je taký správny spôsob, ktorým by sme mali postupovať, že znížime náklady na štátnu správu, na úradníkov a dáme tie peniaze ľuďom. Z toho mám najväčšiu radosť," povedal.