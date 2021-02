Rekonštrukcia Spišského hradu prejde do druhej etapy, bude stáť štyri milióny eur

Sanovali aj hradné bralo

Prevádzku obmedzia

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na Spišskom hrade pripravujú druhú etapu jeho rekonštrukcie za štyri milióny eur. Vyriešiť potrebujú havarijný stav Románskeho paláca aj západných palácov, častiam hradu hrozí deštrukcia.Slovenské národné múzeum ako správca pamiatky už vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, tie by mali trvať viac ako tri roky.Na sanáciu palácov schválila vláda na výjazdovom rokovaní v Kežmarku v roku 2019 takmer päť miliónov eur.V rámci prvej etapy realizovanej v minulých rokoch sa podarilo doviesť inžinierske siete na horný hrad, keďže voda a energie predtým viedli len do úrovne stredného nádvoria.Pracovalo sa aj na sanácii hradného brala, rekonštrukciou prešiel aj takzvaný Kapitánsky dom, kde sa podarilo vytvoriť zázemie pre zamestnancov.V druhej etape budú rekonštruovať západné paláce s kaplnkou, upravovať vrchné nádvorie a obnovovať Románsky palác, ktorý by mali následne sprístupniť verejnosti. Jeho zlý stavebno-technický stav to doteraz neumožňoval.Ako pre agentúru SITA uviedla Dáša Uharčeková Pavúková zo Spišského múzea v Levoči, práce na románskom paláci zrejme ovplyvnia aj návštevnosť hradu.„Prevádzka bude zrejme čiastočne obmedzená. Je to najvyššie miesto, bude tam problém s vynášaním materiálov a podobne,“ skonštatovala.Románsky palác a ďalšie stavby sa nachádzajú na hornom hrade, najvyššej časti hradného vrchu Spišského hradu a sú najviac zachované. Spišský hrad je jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe.Od roku 1993 je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.