Slafkovský kritizuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Musia sa niektoré veci zmeniť, aby sme boli zase úspešní (video)

Hokej na Slovensku potrebuje veľké zmeny

Národné programy

„Osvieženie" SZĽH

8.10.2024 (SITA.sk) - Hviezdny slovenský hokejista Juraj Slafkovský tvrdí, že na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) sa musí zmeniť zopár vecí, aby bola naša krajina úspešná. V rozhovore pre web The Athletic nešetril kritikou na vlastnú federáciu a vraví, že ľudia v nej sa nechali ukolísať bronzom z olympiády v Pekingu."Mám pocit, že sme získali olympijskú medailu a ľudia sú s týmito vecami spokojní, ale bolo to šťastie, pretože tam neboli žiadni hráči z NHL . Buďme úprimní, túto medailu by sme nezískali, keby mal každý svoj kompletný tím. Ale sme spokojní s týmito maličkosťami.... Myslíme si, že robíme veci správnym spôsobom, ale nerobíme to. Len sa tvárime. Snažíme ľuďom predať, že robíme veci správnym spôsobom tým, že presadzujeme tieto falošné výsledky," uviedla predvlaňajšia jednotka v drafte NHL."Samozrejme, že je to najväčšia vec, aká sa mi kedy stala, že som vyhral olympijskú medailu, ale buďme k sebe úprimní."Slafkovský povedal, že si myslí, že hokej na Slovensku potrebuje veľké zmeny. Nie je dostatok kvalitných trénerov a že rozhodnutia sa často robia podľa toho, kto je otec hráča alebo kto koho pozná, namiesto toho, ako dobre vie hrať.Keď mal Slafkovský 12 rokov, dal sa Slafkovského otec dokopy so skupinou ďalších rodičov a vytvorili elitný výberový tím, ktorý cestoval na turnaj v Québecu a ďalšie severoamerické podujatia.Osem hráčov, ktorí sa zúčastnili na tomto programe, bolo draftovaných v roku 2022 alebo 2023 a ďalší bol podpísaný ako nedraftovaný voľný hráč. V roku 2024 bol zo Slovenska draftovaný jeden hráč."Povedzme, že všetci hráči, ktorí boli draftovaní, prešli týmto tímom," povedal Slafkovský. "Tak to o niečom svedčí, nie?"Dôvod, prečo otcovia dali dokopy tento vybraný tím, povedal Slafkovský, bolo dostať ich deti z hokejového systému a rodinkárstva, ktoré ho definuje. Jedným z príkladov, ktoré uviedol, sú národné programy U16 a U17, ktoré organizujú letné kempy.Odmietajú na ne pozvať hráčov, ktorí hrajú v zámorí v Severnej Amerike, pretože, ako povedal, "ľudia, ktorí to vedú, sa boja, že ich vlastné dieťa nebude hrať, resp. poznajú otca tohto chlapca a jeho dieťa potrebuje hrať.""Všetko je to o prepojeniach na Slovensku," povedal. "Vidím to a každý sa bojí o tom hovoriť."



Riešením je podľa Slafkovského "osvieženie" SZĽH.



"Pravdepodobne potrebujeme viac ľudí, ktorí budú pracovať pre federáciu, ale nikto nechce pracovať pre to," povedal.



"Myslíte, že Hossa chce pracovať pre federáciu? Nie. Gáborík? Nie. Je to kvôli niektorým ľuďom, ktorí tam už sú, robia si to po svojom, ťažia z toho oni a nie slovenský hokej. To je môj názor," zakončil Slafkovský.

Hokejista v článku s titulkom „Juraj Slafkovský a ťarcha národa“ povedal, že sa mu na Slovensku žije oveľa ťažšie ako v Montreale. Podrobne opísal, aké opatrenia musí robiť, keď chce doma v Košiciach vyjsť z domu, a tiež vysvetlil, prečo sa hnevá na slovenských novinárov.

Na slovenských novinárov zrejme zanevrel najmä pre zásahy bulváru do jeho súkromia. Hovorí, ako sa mu nepáčilo, že sa v médiách objavili fotky jeho domu či matkinej posilňovne.

„Každý vždy hovorí, aké sú montrealské médiá, no tie sa sústredia na hokej. Napíšu, že som mal 23 zlých prihrávok, a s tým som v poriadku. Ale nefotia môj dom. Na Slovensku mi teraz chodia deti každý deň zvoniť na zvonček. Nežijem pritom v centre Košíc, ale mimo mesta, no aj tak každý vie, kde bývam, lebo to bolo v médiách. Naučil som sa s tým žiť, ale vnútorne ma to štve. Nič s tým však nedokážem spraviť,“ dodal Slafkovský, ktorý v noci zo stredy na štvrtok začne svoju tretiu sezónu v NHL.