 24hod.sk    Zo zahraničia

05. marca 2026

Zelenskyj: Ropovod Družba môže byť opäť v prevádzke o mesiac a pol


Generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Serhij Koreckyj uviedol, že pri útoku bola poškodená hlavná čerpacia stanica ropovodu.



Zdieľať
Zelenskyj: Ropovod Družba môže byť opäť v prevádzke o mesiac a pol

Ropovod Družba, poškodený ruským útokom ešte koncom januára, by mohol byť technicky pripravený na prevádzku o mesiac a pol, uviedol vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. 


Zelenskyj to povedal na brífingu, na ktorom generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Serhij Koreckyj uviedol, že pri útoku bola poškodená hlavná čerpacia stanica ropovodu.

Koreckyj predtým tento týždeň povedal, že ruský útok spôsobil požiar v skladovacej nádrži s objemom 75.000 kubických metrov, ktorého uhasenie trvalo desať dní.

„Poškodilo sa množstvo zariadení, napájacích káblov, transformátorov a systém detekcie únikov zodpovedný za tesnenie potrubia. Letecký útok spôsobil požiar v najväčšom ropnom rezervoári v Európe, ktorého priemer je veľký ako futbalové ihrisko,“ podotkol Koreckyj.

Ropa z Ruska neprúdi cez Družbu do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky stále neobnovila zámerne. Kyjev to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Tagy: ropovod Družba
