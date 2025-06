Slovenský filmový ústav predstaví v sekcii Rodinné filmové striebro na košickom Art Filme klasiku

Poklady filmového archívu

Zastúpenie aj v Industry programe

18.6.2025 (SITA.sk) - Sekcia Rodinné filmové striebro predstaví na Art Filme v Košiciach klasické filmy. Ako informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ) , ktorého účasť na festivale Art Film je už tradíciou, v aktuálnom ročníku zostavil sekciu Rodinné filmové striebro, no filmy z jeho zbierok sa budú premietať aj v sekcii Cena Milana Lasicu.„Celkovo sa na Art Filme premietne desať klasických filmov, päť dlhometrážnych a päť krátkometrážnych," informuje SFÚ. Festival sa bude konať od 20. do 27. júna. Filmy zo zbierok SFÚ budú premietané v kinosále Impulz, v Kine Úsmev.Sekcia Rodinné filmové striebro sa aj v tomto roku zameriava na prezentáciu pokladov filmového archívu a sprístupňovanie filmového dedičstva. „Výber filmov tvoria nielen reprezentatívne diela slovenskej kinematografie, ale do pozornosti dáva aj tie menej známe, často neprávom opomínané filmové výpovede najmä z krátkometrážnej tvorby,“ uviedol riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ Marián Hausner.V sekcii sa diváctvo môže tešiť na tri hrané filmy, ale aj na pásmo piatich krátkometrážnych filmov. Ako Hausner priblížil, nakrútili ich majstri slovenskej dokumentárnej tvorby. „Ich prostredníctvom sa dostaneme na nevšedné miesta na východnom Slovensku, pričom tiež ukazujú rozmanitosť života a činnosti ľudí, tak ako ich zaznamenali filmoví dokumentaristi,“ uviedol.Pásmo krátkometrážnych filmov pomenované Východ v krátkom filme odštartuje videoúvodom od Rudolfa Urca. Premietnutých bude päť dokumentárnych filmov, konkrétne Batromijov dom (1984), Zakliata dolina (1966), Mašinka (1967), Rozhovor (1963) a Poznačení tmou (1959).„V sekcii Rodinné filmové striebro sa budú premietať aj tri dlhometrážne hrané filmy," informuje SFÚ s tým, že pôjde o tragikomédiu Ja milujem, ty miluješ (1980), ďalej Keď hviezdy boli červené (1990) a snímka Kým sa skončí táto noc (1965). V sekcii Cena Milana Lasicu diváci môžu vidieť dva filmy zo zbierok SFÚ, v ktorých účinkuje laureát ocenenia Ivan Mistrík. Pôjde o Archimedov zákon (1964) Andreja Lettricha a veselohru Šťastie príde v nedeľu (1958) Jána Lacka.SFÚ bude zastúpený aj v Industry programe. „Počas festivalu sa v košickom Artfore uskutoční diskusia o vydávaní filmovej literatúry na Slovensku. O filmových časopisoch, knihách, DVD a blu-ray nosičoch aj o prezentácii slovenského filmu na internete budú hovoriť Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, Mária Ferenčuhová, filmová bádateľka z oddelenia vedy a výskumu SFÚ, Martin Kaňuch, odborný redaktor edičného oddelenia SFÚ a šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon a tiež estetik a filozof Peter Michalovič," uvádza SFÚ.Cieľom diskusie je upriamiť pozornosť na to, že myslenie o filme, znalosť kinematografie,poznanie historických súvislostí aj komplexnosti súčasných trendov, nebýva jednoduché. V košickom Kulturparku zas záujemcovia budú môcť od soboty 21. júna do pondelka 23. júna navštíviť predajný stánok s edičnými produktami SFÚ, pričom mnohé z nich budú so zľavou.