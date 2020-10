REKORD ZNOVA PREKONANÝ: Na Slovensku pribudlo 877 nakazených koronavírusom

Na Slovensku v utorok (6. 10.) pribudlo 877 nakazených novým koronavírusom z celkovo 8679 testov. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti.„Ideme naozaj do veľmi ťažkých dní a určite prídu ďalšie rekordy. Osobne očakávam, že poctivé dodržiavanie ochranných opatrení z minulého týždňa by sa malo prejaviť už niekedy v priebehu víkendu,“ uviedol premiér.Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 173 pacientov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. V súvislosti s novým koronavírusom nepribudlo žiadne úmrtie, celkový počet úmrtí na COVID-19 na Slovensku tak zostáva na čísle 55.Pozitívny výsledok testov mali podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ľudia vyšetrení v okresoch Bratislava (74), Prešov (50), Trnava (44), Liptovský Mikuláš (43), Námestovo (42), Tvrdošín (40), Bardejov (28), Dolný Kubín (28), Trenčín (28), Martin (25), Sabinov (25), Košice (24), Banská Bystrica (22), Stará Ľubovňa (22), Čadca (21), Malacky (21) a Žilina (20).Ďalšie prípady boli v okresoch Piešťany (19), Nitra (17), Trebišov (17), Hlohovec (15), Poprad (14), Gelnica (13), Brezno (11), Ružomberok (11), Humenné (10), Senica (10), Bánovce nad Bebravou (9), Prievidza (9), Spišská Nová Ves (9), Michalovce (8), Nové Zámky (8), Senec (8), Skalica (8), Zlaté Moravce (8), Žiar nad Hronom (8), Myjava (7), Ilava (6), Levoča (6) a Stropkov (6).Päť pozitívnych prípadov bolo v okresoch Dunajská Streda, Lučenec, Pezinok, Šaľa, Veľký Krtíš, štyri prípady mali okresy Kežmarok, Košice a okolie, Považská Bystrica, Púchov, Sobrance, Topoľčany, Žarnovica a po tri prípady mali okresy Detva, Partizánske, Rimavská Sobota, Svidník a Zvolen. Dva prípady boli v okresoch Banská Štiavnica, Bytča, Krupina, Medzilaborce, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, jeden prípad zaznamenali okresy Komárno, Kysucké Nové Mesto a Snina.Medzi novými prípadmi je podľa rezortu zdravotníctva 432 žien a 445 mužov, sú vo veku od 1 do 89 rokov. „V nemocniciach je hospitalizovaných 340 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 282 z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 16 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 26 pacientov,“ dodáva MZ SR.Celkový počet pozitívne testovaných ľudí na Slovensku je doteraz 14 689, od začiatku vypuknutia ochorenia sa u nás urobilo 508.713 laboratórnych testov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 9434.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti k novým prípadom ochorenia COVID-19 na Slovensku spresnil, že početnejší výskyt ochorení bol hlásený v územnej pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, Dolnom Kubíne, Prešove a Liptovskom Mikuláši. V poslednom menovanom meste podľa neho väčšinu prípadov tvorili dohľadané kontakty pozitívnych osôb, nákazy sa objavovali na pracoviskách. V niekoľkých prípadoch sa epidemiologické vyšetrovanie ešte neskončilo.„V okrese Prešov ide väčšinou o dohľadané kontakty zo známych ohnísk nákazy (svadby aj v iných okresoch). V časti prípadov sa začalo epidemiologické vyšetrovanie. V okrese Dolný Kubín z veľkej časti ide o dohľadané kontakty potvrdených prípadov, ktoré sa zúčastnili na svadbách, rodinných oslavách či iných spoločenských udalostiach. COVID-19 sa potvrdil aj v zariadení sociálnych služieb, konkrétne u 19 klientov a členov personálu,“ dodal ÚVZ.