Zomrel Kenzo Takada, módny návrhár podľahol komplikáciám spôsobeným koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2020 - Vo veku 81 rokov zomrel francúzsko-japonský módny návrhár Kenzo Takada. Jeho rodina v nedeľu vo vyhlásení pre francúzske médiá uviedla, že Takada podľahol komplikáciám spôsobeným ochorením COVID-19 v nemocnici vo francúzskom Neuilly-sur-Seine neďaleko Paríža.Módny dom Kenzo vyjadril zármutok v súvislosti s úmrtím svojho zakladateľa, ktorý bol podľa nich "pol storočia emblematickou osobnosťou v módnom priemysle" a svet neustále obohacoval kreativitou a farbami. Značku Kenzo od roku 1993 vlastní luxusný francúzsky koncern LVMH.Takada sa narodil 27. februára 1939 v Himedži. Pochádzal z rodiny hotelierov, no listovanie v módnych časopisoch jeho sestier ho priviedlo k móde. Vyštudoval tokijskú Bunka Fashion College a po krátkej pracovnej príležitosti v Japonsku sa v roku 1965 presťahoval do Paríža, kde začal pracovať ako návrhár na voľnej nohe.V roku 1970 prevzal butik vo francúzskej módnej metropole a postupne sa vypracoval zo skromných podmienok. Jeho model sa dostal na obálku Elle, jeho obchod predstavili v americkom Vogue a v roku 1971 predviedol svoje kolekcie v New Yorku a Tokiu. V roku 1999 Takada oznámil svoj odchod do dôchodku.