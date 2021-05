Remišová: Ak Čaputová podpíše novelu zákona o hospodárskej mobilizácii, núdzový stav bude zrušený

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 -Ak parlament odobrí novelu zákona o hospodárskej mobilizácii a prezidentka Zuzana Čaputová ju podpíše, núdzový stav môže byť zrušený. Uviedla to vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).Vláda v stredu schválila návrh, aby sa parlament touto novelou zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. „Tento proces by mohol prebehnúť v nasledujúcich dňoch," povedala Remišová.Koaličný poslanec Národnej rady SR (NR SR) Ondrej Dostál (klub SaS) v stredu uviedol, že o novele zákona o hospodárskej mobilizácii sa má rokovať ešte na aktuálnej schôdzi parlamentu a schválená by mohla byť tento týždeň.Podstatou novely je, aby sa opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré sú dnes naviazané na núdzový stav, mohli realizovať aj počas mimoriadnej situácie. Ide o opatrenia ako pracovná povinnosť, organizácia výroby a služieb, reprofilizácia lôžok v nemocniciach, používanie štátnych hmotných rezerv alebo núdzové zásobovanie.Dostál zdôraznil, že mimoriadna situácia je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane od marca minulého roka. Nepretržite trvá celý čas. „Núdzový stav sme tu mali, potom sme ho tu nejaký čas nemali, teraz ho tu máme a je predpoklad, že v priebehu pár dní sa núdzový stav skončí," skonštatoval.