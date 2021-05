Od pondelka sa zvyšujú povolené počty divákov na podujatiach

Od pondelka 10. mája sa zvyšujú povolené počty divákov na kultúrnych podujatiach v červených a ružových okresoch. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.





Naďalej je povolené zaplniť maximálne 50 percent kapacity. V červených okresoch, teda v druhom stupni varovania, môže byť do 200 účastníkov v exteriéri a 150 v interiéri. V ružových regiónoch, respektíve v prvom stupni varovania, povolili do 500 divákov v exteriéri a 250 v interiéri.Povolené sú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia. „Prevádzka filmových podujatí v interiéri naďalej nebude povolená," upozornila hovorkyňa.Podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny. Zároveň nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom.„Pre účastníkov kultúrnych podujatí naďalej platí, že je potrebné mať negatívny výsledok testu RT-PCR/LAMP, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín," pripomenula Račková. Výnimku majú deti do desiatich rokov, zaočkovaní a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad.