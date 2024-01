Remišová nazvala Ficovu vládu podvodníkmi a klamármi, Smer úplne otočil predvolebné sľuby s vidinou osobných biznisov

Vláda podvodníkov a klamárov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hrubý konflikt záujmov

3.1.2024 (SITA.sk) - Strana Smer-SD ukazuje svoju skutočnú podstatu. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová s tým, že strana Smer mala pred voľbami plné ústa mieru a tvárili sa, že sú proti vývozu zbraní.„Dnes sa ale prejavujú opäť ako typický Smer, keď s vidinou nejakých osobných biznisov zrazu predvolebné sľuby úplne otočili a obchod so zbraňami podporujú a snažia sa ho ovládnuť a koncentrovať do rúk ministra obrany Roberta Kaliňáka . Vláda podvodníkov a klamárov,“ vyhlásila Remišová v reakcii na prezidentkou Zuzanou Čaputovou vetovanú novelu kompetenčného zákona.„Som rada, že prezidentka zákon vetovala, pretože Robert Kaliňák si vytvára pre seba monopolné postavenie pri rozhodovaní o licenciách na trhu so zbraňami,“ skonštatovala poslankyňa. Remišová začiatkom decembra upozornila, že vo vládnom návrhu kompetenčného zákona si minister obrany tvorí tunel k ovládnutiu zbrojárskeho priemyslu.„Navyše, samotný Kaliňák vlastní firmu, ktorá podniká v zbrojárskom priemysle, a ako minister obrany je v hrubom konflikte záujmov. Jeho firma sa venuje presne tomu, čo chce on ako minister obrany regulovať rozhodovaním o licenciách,“ vysvetlila Remišová.Dodala, že výsledkom bude, že minister obrany, ktorý sám obchoduje so zbraňami, dokáže konkurenciu jedným stanoviskom eliminovať. Podľa Remišovej sú Kaliňákovi záujmy štátu ukradnuté a ide mu len o jeho biznisové záujmy.