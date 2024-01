Vetovanie kompetenčného zákona prezidentkou je dobrou správou pre Slovensko, tvrdí KDH

Návrh novely zákona

3.1.2024 (SITA.sk) - Vetovanie kompetenčného zákona prezidentkou Zuzanou Čaputovou je dobrou správou pre Slovensko. Tento zákon zriaďuje nové ministerstvo športu a cestovného ruchu a podľa predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milana Majerského účelovo radikálne mení organizáciu štátnej správy.Majerský sa vyjadril, že podpora športu a cestovného ruchu na Slovensku je veľmi dôležitá, a keby to bolo dôležité aj pre koalíciu, tak sa vydá cestou riadneho legislatívneho procesu. Podľa lídra KDH sú v návrhu novely zákona veľké nedostatky, mnoho chýb a nesúvisiacich prílepkov škodlivých pre Slovensko. Majerský informoval, že v prípade, že bude v parlamente veto prezidentky prelomené, budú uvažovať, že sa obrátia aj na Ústavný súd SR „Pod rúškom vzniku nového ministerstva sa však Slovenská národná strana Hlas snažia zmeniť štruktúru mnohých orgánov, a to štýlom, aký im je blízky – s chybami, bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní," vyhlásil predseda KDH s tým, že koalícia sa snaží pretlačiť veľké zmeny v organizácií ústredných orgánov štátnej správy, zmeny v spôsobe menovania a odvolávania predstaviteľov úradov, a tiež zasahuje do nezávislosti ich výkonov.„Konkrétne novela znižuje nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Štatistického úradu . Veľmi citlivo vnímame zmenu zaradenia Slovenskej informačnej služby , ktorá má byť po novom zaradená medzi ústredné orgány štátnej správy, čo umožňuje akémukoľvek poslancovi, ktorý sa stane riaditeľom Slovenskej informačnej služby, nechať spočívať svoj mandát," spresnil Majerský a dodal, že rozporuplné je aj posilnenie moci ministra obrany Roberta Kaliňáka , ktorý chce podľa Majerského rozhodovať o armádnych licenciách.