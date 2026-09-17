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17. septembra 2026

Zala oznámil vznik novej politickej strany, chce sa postaviť na odpor voči „nekresťanskej koalícii barbarov“


Tagy: Nová politická strana

Zala skritizoval, že premiér Robert Fico za pomoci kresťanských demokratov vložil do ústavy právo štátu kontrolovať súkromné životy ľudí a národnú identitu stotožnil s otázkami od pása dole. V ...



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boris zala2 17.9.2026 (SITA.sk) - Zala skritizoval, že premiér Robert Fico za pomoci kresťanských demokratov vložil do ústavy právo štátu kontrolovať súkromné životy ľudí a národnú identitu stotožnil s otázkami od pása dole.


V slovenskom politickom priestore vzniká nová strana. Jej cieľom je boj za ľudskosť a prosperitu, od čoho sa odvíja aj názov strany - Ľudskosť a Prosperita. Za jej vznikom stoja bývalý člen Smeru a europoslanec Boris Zala, Stanislav Mičev a Daniel Rabina.

Ako Zala informoval na oficiálnom facebookovom profile strany, od stredy 16. septembra začali so zberom podpisov, ktoré sú potrebné na registráciu strany. "Slovensko, a hlavne jeho politika, je presiaknutá osočovaním, kydaním, nenávisťou. Skončime to!" vyhlásil Zala s tým, že história všade vo svete ukázala, že konkurencieschopnosť na úkor ľudskosti dlho nevydrží.

Štátny barbarizmus


Zala pripomenul, že November ’89 priniesol slobodu. "Čím ju však napĺňame? Najprv Mečiarovými avantúrami, potom slávnymi miklošovsko-kaníkovskými reformami. Podnikateľom sa pozdávali. Ale skrachovali, lebo nemali ľudský rozmer," doplnil Zala s tým, že potom sa objavil Igor Matovič, ktorý na seba strhol výkon spravodlivosti, čo Zala vníma ako štátny barbarizmus.

"Dnes je Smer už tri roky späť, ale v závese neonacistov, vzdáva hold Bombicovi či sexuálnym kriminálnikom à la bratia Tateovci. A jeho predseda potriasa ruku Putinovi a iným diktátorom. Hanba a barbarstvo," vyhlásil Zala, ktorý zároveň skritizoval, že premiér Robert Fico (Smer-SD) za pomoci kresťanských demokratov vložil do ústavy právo štátu kontrolovať súkromné životy ľudí a národnú identitu stotožnil s otázkami od pása dole.

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Nekresťanská koalícia barbarov


Barbarstvo tak podľa neho nadobudlo ústavné rozmery. Súčasne sa kriticky vyjadril aj o schválení zákonov, ktoré legalizujú rozkrádanie a korupciu.

"Preto som sa s priateľmi rozhodol postaviť na odpor. To, čo nám vládne, nie je totiž národná, sociálna ani kresťanská koalícia, ako sa sami pri podpise koaličnej zmluvy nazvali. Nie, je to nekresťanská koalícia barbarov. Tak, ako bola aj tá Matovičova. V jej rukách prekvitá neľudskosť a Slovensko upadá," uviedol Zala s tým, že je potrebné sa postaviť na odbor ľudskosťou a prosperitou.

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Zdroj: SITA.sk - Zala oznámil vznik novej politickej strany, chce sa postaviť na odpor voči „nekresťanskej koalícii barbarov“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nová politická strana
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