Remišová poskytla TIS rozšírené majetkové priznanie. Koľko zarobila za minulý rok a aká je splátka úveru na dom v Kittsee? (foto)

Splátka do roku 2047

Ďalšie nehnuteľnosti

21.9.2023 (SITA.sk) - Bývalá vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová kúpila dom v rakúskom Kittsee 27. septembra uplynulého roku za 600-tisíc eur, pričom 455-tisíc získala z úveru a zvyšok z predaja bytu v belgickom Etterbeeku, ktorý vlastnila od roku 2008.Remišová totiž v rokoch 2004 - 2013 pracovala pre Európsku komisiu v oblasti vzdelávania. Dom v Kittsee plánuje splácať do roku 2047.Tieto informácie a svoje rozšírené majetkové priznanie poskytla neziskovej organizácii Transparency International Slovensko (TIS) Remišovej pôvod majetku spochybnila strana Smer - sociálna demokracia Hlas - sociálna demokracia , ktorá tvrdí, že mesačná splátka hypotéky mohla byť až tritisíc eur.Majetkové priznanie však uvádza, že aktuálna výška úveru, ktorý spláca s manželom, je 456 318 eur a výška mesačnej splátky 2 146 eur.„Remišová minulý rok ako podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zarobila 63 035 eur, pričom od roku 2015 boli jej celkové príjmy asi 432-tisíc eur nielen z funkcií ministerky a poslankyne, ale aj z prenájmu nehnuteľností," uvádza TIS na sociálnej sieti.Predsedníčka Za ľudí pred vstupom do politiky nadobudla aj ďalšie nehnuteľnosti. V roku 2001 získala darom trojizbový byt v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.„Podľa priznania jej ho darovala mama, ktorá tam býva. V roku 2010 investovala výnos z dedičstva po otcovi do garsónky v Starom Meste a o rok neskôr získala darom od manžela polovicu jeho trojizbového bytu v bratislavskom Starom Meste. Ako politička si aj s manželom kúpila pozemok na Liptove, kde si postavili chatu," informovala nezisková organizácia.