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21. júla 2026
Winkler by ako primátor Bratislavy ušetril na predražených zákazkách. Kde by znížili výdavky Vallo, Ráž a ďalší kandidáti?
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Primátor Bratislavy starostka Karlovej Vsi
Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali na otázku SITA: Kde by ste ako primátor ušetrili najviac mestských financií? Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali na otázku SITA: Kde by ste ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali na otázku SITA: Kde by ste ako primátor ušetrili najviac mestských financií?
Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali na otázku SITA: Kde by ste ako primátor ušetrili najviac mestských financií? Líder strany Dunaj Martin Winkler by usporil na nafúknutom aparáte mesta a predražených zákazkách.
„Identifikoval som ich už veľa a vďaka môjmu úsiliu sa nám darí šetriť už 3 milióny eur ročne. To sa mi podarilo ako jednému opozičnému poslancovi. Predstavte si, čo by som dokázal, keby som mal právomoci primátora a celú jeho administratívu," uviedol.
Bloger Ľubomír Geci by začal auditom a znížením počtu zamestnancov na magistráte. „Pozriem sa aj na mestské organizácie ako Metropolitný inštitút či Bratislavské centrum služieb, ktoré stoja nemalé peniaze s diskutabilným prínosom," poznamenal s tým, že ďalšia oblasť sú rámcové zmluvy na zeleň a opravy ciest. „Som presvedčený, že týmito krokmi nájdeme dosť financií na to, aby Bratislava mohla napredovať rýchlejšie," doplnil.
Súčasný minister dopravy Jozef Ráž odpovedal na otázku, kde by najviac ušetril, jednoznačne. „Určite na administratíve."
Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš by usporil na okamžitom ukončení (alebo nepredĺžení) zmlúv s externými dodávateľmi a čo najviac aktivít by preniesol na mestské firmy.
„Je dokázané, že mestská firma vie urobiť úkony za 60 percent ceny externého, súkromného dodávateľa. A konkrétny príklad : nalial by som do Komunálneho podniku viac financií na mzdy a nábor pracovníkov a ukončil by som objednávanie služieb od firmy Zares. Firma berie od mesta obrovské milióny eur, od roku 2018 podpísala za éry Matúša Valla zmluvy s mestom za 70 miliónov eur na údržbu zelene," skonštatoval.
Súčasný primátor Matúš Vallo uviedol, že najviac financií dokáže mesto ušetriť na kvalitnom verejnom obstarávaní a ďalšom znižovaní závislosti mesta na externých dodávkach služieb.
„Napríklad úspora financií v Komunálnom podniku oproti externým dodávateľom predstavuje vo väčšine činností 20 až 30 percenta. Tento zámer sa nám darí postupne napĺňať a budeme v jeho plnení pokračovať aj v ďalšom období," priblížil. Cieľom podľa neho je, aby mestský komunálny podnik do konca roku 2030 prevzal správu nad 80 percentami územia hlavného mesta.
„Do spoločných nákupov pre rozpočtové a príspevkové organizácie zapojíme aj mestské obchodné spoločnosti a hromadné nákupy rozšírime na čo najvyšší počet služieb a tovarov," dodal Vallo.
„Nemyslíme si však, že dobre fungujúce mesto, ktoré ponúka svojim obyvateľkám a obyvateľom služby na úrovni, bývanie a cestovanie v adekvátnej kvalite, je iba o šetrení, ale aj o správnom investovaní. Napríklad investovaním do výmeny všetkého osvetlenia v Bratislave, ktoré budúci rok sfinalizujeme, mesto dokáže ušetriť významné finančné zdroje z úspory elektrickej energie v porovnaní s predchádzajúcim energeticky náročnejším osvetlením," doplnil.
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová poznamenala, že jej prioritou bude zastaviť plytvanie peniazmi obyvateľov Bratislavy. „Dlhé roky sa profesionálne venujem riadeniu rizík, ochrane verejných financií a eurofondom. Veľmi dobre viem, že každá korekcia pri eurofondových projektoch, každá administratívna chyba či zlyhanie projektového riadenia znamená stratu peňazí, ktoré už mestu nikto nevráti. A napokon ich vždy zaplatia obyvatelia Bratislavy," uviedla.
Ako dodala, Najvyšší kontrolný úrad opakovane upozorňuje na nedostatky v projektovom riadení magistrátu, slabý systém riadenia rizík a neefektívne čerpanie eurofondov. „To nie sú politické vyhlásenia. To sú zistenia najvyššej kontrolnej autority na Slovensku," skonštatovala.
„Preto bude jedným z mojich prvých krokov vytvorenie profesionálneho systému riadenia rizík na magistráte a hĺbkový ekonomický audit," doplnila Šubová.
„Chcem, aby Bratislava prestala prichádzať o milióny eur na zbytočných korekciách, zle pripravených projektoch a neefektívnom hospodárení. Som presvedčená, že mesto môže hospodáriť výrazne efektívnejšie bez toho, aby neustále zvyšovalo dane, poplatky a sankcie. Peniaze mesta nie sú peniazmi magistrátu. Sú to peniaze daňových poplatníkov. A presne s takýmto rešpektom sa k nim musí vedenie mesta správať," uzavrela.
Súčasná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová podľa vlastných slov za najväčšie oblasti budúcich úspor považuje prevádzku magistrátu, verejné obstarávanie, zodpovednú správu vlastného majetku a energeticky úsporné opatrenia na mestských budovách.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Zdroj: SITA.sk - Winkler by ako primátor Bratislavy ušetril na predražených zákazkách. Kde by znížili výdavky Vallo, Ráž a ďalší kandidáti? © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali na otázku SITA: Kde by ste ako primátor ušetrili najviac mestských financií? Líder strany Dunaj Martin Winkler by usporil na nafúknutom aparáte mesta a predražených zákazkách.
„Identifikoval som ich už veľa a vďaka môjmu úsiliu sa nám darí šetriť už 3 milióny eur ročne. To sa mi podarilo ako jednému opozičnému poslancovi. Predstavte si, čo by som dokázal, keby som mal právomoci primátora a celú jeho administratívu," uviedol.
Kde by kandidáti ušetrili?
Bloger Ľubomír Geci by začal auditom a znížením počtu zamestnancov na magistráte. „Pozriem sa aj na mestské organizácie ako Metropolitný inštitút či Bratislavské centrum služieb, ktoré stoja nemalé peniaze s diskutabilným prínosom," poznamenal s tým, že ďalšia oblasť sú rámcové zmluvy na zeleň a opravy ciest. „Som presvedčený, že týmito krokmi nájdeme dosť financií na to, aby Bratislava mohla napredovať rýchlejšie," doplnil.
Súčasný minister dopravy Jozef Ráž odpovedal na otázku, kde by najviac ušetril, jednoznačne. „Určite na administratíve."
Predseda OZ Voľná zóna Miroslav Heredoš by usporil na okamžitom ukončení (alebo nepredĺžení) zmlúv s externými dodávateľmi a čo najviac aktivít by preniesol na mestské firmy.
„Je dokázané, že mestská firma vie urobiť úkony za 60 percent ceny externého, súkromného dodávateľa. A konkrétny príklad : nalial by som do Komunálneho podniku viac financií na mzdy a nábor pracovníkov a ukončil by som objednávanie služieb od firmy Zares. Firma berie od mesta obrovské milióny eur, od roku 2018 podpísala za éry Matúša Valla zmluvy s mestom za 70 miliónov eur na údržbu zelene," skonštatoval.
Spoločné hromadné nákupy
Súčasný primátor Matúš Vallo uviedol, že najviac financií dokáže mesto ušetriť na kvalitnom verejnom obstarávaní a ďalšom znižovaní závislosti mesta na externých dodávkach služieb.
„Napríklad úspora financií v Komunálnom podniku oproti externým dodávateľom predstavuje vo väčšine činností 20 až 30 percenta. Tento zámer sa nám darí postupne napĺňať a budeme v jeho plnení pokračovať aj v ďalšom období," priblížil. Cieľom podľa neho je, aby mestský komunálny podnik do konca roku 2030 prevzal správu nad 80 percentami územia hlavného mesta.
„Do spoločných nákupov pre rozpočtové a príspevkové organizácie zapojíme aj mestské obchodné spoločnosti a hromadné nákupy rozšírime na čo najvyšší počet služieb a tovarov," dodal Vallo.
„Nemyslíme si však, že dobre fungujúce mesto, ktoré ponúka svojim obyvateľkám a obyvateľom služby na úrovni, bývanie a cestovanie v adekvátnej kvalite, je iba o šetrení, ale aj o správnom investovaní. Napríklad investovaním do výmeny všetkého osvetlenia v Bratislave, ktoré budúci rok sfinalizujeme, mesto dokáže ušetriť významné finančné zdroje z úspory elektrickej energie v porovnaní s predchádzajúcim energeticky náročnejším osvetlením," doplnil.
Plytvanie peňazí Bratislavčanov
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová poznamenala, že jej prioritou bude zastaviť plytvanie peniazmi obyvateľov Bratislavy. „Dlhé roky sa profesionálne venujem riadeniu rizík, ochrane verejných financií a eurofondom. Veľmi dobre viem, že každá korekcia pri eurofondových projektoch, každá administratívna chyba či zlyhanie projektového riadenia znamená stratu peňazí, ktoré už mestu nikto nevráti. A napokon ich vždy zaplatia obyvatelia Bratislavy," uviedla.
Ako dodala, Najvyšší kontrolný úrad opakovane upozorňuje na nedostatky v projektovom riadení magistrátu, slabý systém riadenia rizík a neefektívne čerpanie eurofondov. „To nie sú politické vyhlásenia. To sú zistenia najvyššej kontrolnej autority na Slovensku," skonštatovala.
„Preto bude jedným z mojich prvých krokov vytvorenie profesionálneho systému riadenia rizík na magistráte a hĺbkový ekonomický audit," doplnila Šubová.
„Chcem, aby Bratislava prestala prichádzať o milióny eur na zbytočných korekciách, zle pripravených projektoch a neefektívnom hospodárení. Som presvedčená, že mesto môže hospodáriť výrazne efektívnejšie bez toho, aby neustále zvyšovalo dane, poplatky a sankcie. Peniaze mesta nie sú peniazmi magistrátu. Sú to peniaze daňových poplatníkov. A presne s takýmto rešpektom sa k nim musí vedenie mesta správať," uzavrela.
Prevádzka magistrátu a verejné obstarávanie
Súčasná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová podľa vlastných slov za najväčšie oblasti budúcich úspor považuje prevádzku magistrátu, verejné obstarávanie, zodpovednú správu vlastného majetku a energeticky úsporné opatrenia na mestských budovách.
Kandidatúru na pozíciu primátora Bratislavy zatiaľ ohlásilo sedem záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (NEKA), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a bloger Ľubomír Geci.
Zdroj: SITA.sk - Winkler by ako primátor Bratislavy ušetril na predražených zákazkách. Kde by znížili výdavky Vallo, Ráž a ďalší kandidáti? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR Primátor Bratislavy starostka Karlovej Vsi
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