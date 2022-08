Remišová: Za ľudí, OĽaNO i Sme rodina majú jasnú predstavu, ako budú fungovať so SaS v koalícii, ale aj bez nej

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Za ľudí , hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sme rodina majú jasnú predstavu, ako budú fungovať so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) v koalícii, ale aj bez nej. Povedala to vo štvrtok na tlačovej besede predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová Ako dodala, buď sa dohodnú na spoločnom pokračovaní, alebo strana SaS odíde z koalície, a tá bude po ich odchode v oslabení. Podľa Remišovej sa však aj v takejto situácii dajú „strieľať góly a uhrať výsledok“.„V strane Za ľudí chceme, aby sme naše sily sústredili v prvom rade na plnenie programového vyhlásenia vlády a na piatkovom stretnutí budeme stranu SaS presviedčať, aby v koalícii ostala. Ak to nepôjde v plnom nasadení, musíme sa pripraviť na všetky scenáre,“ povedala Remišová.Zároveň dodala, že súper súčasnej koalície je mimoriadne náročný. „Či je to už mafia za dverami, strana Smer - sociálna demokracia, fašisti alebo najväčšia energetická kríza, akú Európska únia od svojej existencie ešte nezažila,“ doplnila predsedníčka Za ľudí.