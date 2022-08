SaS chce zaviesť inštitút partnerského spolužitia pre osoby opačného i rovnakého pohlavia, platili by isté podmienky

Podmienky spolužitia

25.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci z klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) chcú do slovenského právneho poriadku zaviesť inštitút partnerského spolužitia, ktorý by slúžil osobám opačného pohlavia, ako aj rovnakého pohlavia.Ako vyplýva z návrhu novely Občianskeho zákonníka, ktorý do parlamentu predložili poslanci Jarmila Halgašová Vladimíra Marcinková , cieľom je od januára 2023 zaviesť určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, pri nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv spolužijúcich partnerov.Predpokladom spôsobilosti uzatvoriť partnerské spolužitie má byť plnoletosť, neexistencia manželského stavu u jednej alebo druhej osoby, a taktiež neexistencia pokrvnej príbuznosti, ktorá sa bude preukazovať rodnými listami oboch osôb odhodlaných uzatvoriť partnerské spolužitie.Osoby v takomto zväzku by podľa návrhu mohli napríklad disponovať bezpodielovým spoluvlastníctvom, právom jedného z partnerov dediť po druhom, poberať vdovský/vdovecký dôchodok alebo právom nahliadať do zdravotnej dokumentácie.„Existencia neformálnych zväzkov tak medzi mužmi a ženami, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia je objektívna skutočnosť, ktorá tu vždy bola a bude, bez ohľadu na jej legislatívne ukotvenie. V prípade osôb rôzneho pohlavia ide v mnohých prípadoch o dlhodobé a stabilné zväzky, keď tieto osoby necítia potrebu potvrdzovať svoj vzťah manželským sľubom,“ uvádzajú predkladatelia.Osoby rovnakého pohlavia žijúce v dlhodobých a stabilných zväzkoch podľa liberálov nemajú v súčasnej dobe možnosť upraviť svoj vzťah právnym inštitútom, ktorý by zabezpečil ich vzťahu právnu ochranu.Spolužitie má podľa návrhu uzatvárať spísaním notárskej zápisnice. Jeho zánik predkladatelia definujú ako dvojstranný úkon oboch spolužijúcich partnerov alebo jednostranný úkon jedného z nich.„Partnerské spolužitie tiež zaniká uzatvorením manželstva, keďže jeho zmyslom nie je (v prípade párov rôzneho pohlavia) súbeh s manželstvom, ale alternácia manželstva, a návrh tiež ako jeden z predpokladov spôsobilosti uzatvoriť partnerské spolužitie uvádza neexistenciu manželstva,“ dodali.