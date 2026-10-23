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23. októbra 2026

Ukrajina rokuje so Slovenskom a Poľskom o presune colných kontrol kamiónov s obilím do vnútrozemia


Tagy: Colné kontroly export obilia Obilie Rusko-ukrajinský konflikt Slovensko-ukrajinská hranica Vojna na Ukrajine

Cieľom návrhu je znížiť riziko ruských dronových útokov na kamióny čakajúce na odbavenie. Ukrajina rokuje so Slovenskom a Poľskom o možnosti presunúť colné ...



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gettyimages 1444966534 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Cieľom návrhu je znížiť riziko ruských dronových útokov na kamióny čakajúce na odbavenie.


Ukrajina rokuje so Slovenskom a Poľskom o možnosti presunúť colné kontroly nákladných vozidiel prevážajúcich obilie z hraničných priechodov do vnútrozemia oboch členských štátov Európskej únie.

Cieľom návrhu je znížiť riziko ruských dronových útokov na kamióny čakajúce na odbavenie. Informoval o tom v piatok britský denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí podľa FT uviedlo, že Kyjev už zaviedol spoločné hraničné kontroly s Moldavskom a podobný model by chcel rozšíriť aj na ďalšie susedné krajiny vrátane Poľska.

Rusko sa zámerne zameriava na ukrajinské hranice


Hovorca ukrajinskej diplomacie Heorhij Tychyj vysvetlil, že iniciatíva reaguje na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v pohraničných oblastiach. Rusko sa podľa neho zámerne zameriava na ukrajinské hranice a snaží sa narúšať logistiku a prepravu nákladu. Ukrajina má podľa Tychého záujem čo najskôr dokončiť príslušnú dohodu predovšetkým s Poľskom.

Presunutie colných kontrol ďalej od hraníc by mohlo obmedziť čas, ktorý nákladné vozidlá trávia čakaním na miestach vystavených riziku útokov. Návrh súvisí so snahou Ukrajiny zachovať vývoz poľnohospodárskych produktov napriek pokračujúcim ruským útokom na dopravnú a logistickú infraštruktúru.

V akom štádiu sú rokovania?


Podľa dostupných informácií však zatiaľ nie je jasné, v akom štádiu sú rokovania so Slovenskom, ktorých konkrétnych hraničných priechodov by sa prípadná zmena týkala ani kde by sa kontroly vykonávali.

Ukrajina sa od začiatku ruskej invázie vo veľkej miere spolieha aj na pozemné dopravné trasy cez susedné štáty Európskej únie. Vývoz obilia a ďalších poľnohospodárskych produktov je dôležitým zdrojom príjmov ukrajinskej ekonomiky, pričom ruské útoky na prístavy a dopravnú infraštruktúru komplikujú jeho plynulosť.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



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Zdroj: SITA.sk - Ukrajina rokuje so Slovenskom a Poľskom o presune colných kontrol kamiónov s obilím do vnútrozemia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colné kontroly export obilia Obilie Rusko-ukrajinský konflikt Slovensko-ukrajinská hranica Vojna na Ukrajine
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